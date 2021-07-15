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Второй транш ЕС будет предоставлен после реформирования судебной системы в Украине - Шефчович
Второй транш макрофинсовой помощи Европейского союза будет предоставлен Украине сразу после того, как в стране будут выполнены шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы, заявил вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович.
"Сейчас очень важно продолжить эту реформу для дальнейшего укрепления верховенства закона. Это очень интенсивная дискуссия, которую мы ведем также в ЕС и наших государствах-членах. Теперь мы ежегодно публикуем отчеты о верховенстве права, в которых оцениваем, насколько верховенство права соблюдается во всех наших государствах-членах", - сказал Шефчович в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Он указал, что это не что-то конкретное для Украины - это действительно важная задача, потому что речь идет о деятельности государства, об общих ценностях, об атмосфере в обществе.
"Также очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. Мы также приветствуем приверженность президента Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины. Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены 600 млн евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш", - добавил Шефчович.
Кроме того, он подчеркнул, что достижения Украины за последние три десятилетия были очень впечатляющими, особенно из-за очень сложной геополитической среды.
"У вас было много проблем, у вас было вторжение, аннексия вашей территории. Как вы знаете, ЕС всегда был на вашей стороне. Если вы посмотрите на макрофинансовую помощь в размере 16 млрд евро - я думаю, что это самая большая помощь, которую получила Украина. И мы готовы продолжать эти усилия. Если вы посмотрите на то, чего вы достигли за последние годы, становится совершенно ясно, что вы добились значительного прогресса в реформировании медиасферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации", - пояснил вице-президент Европейской комиссии.
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