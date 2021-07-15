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Кабмин разрешил потратить 1,2 миллиарда на технику для «Охматдета» в обход тендеров
Кабинет министров внес в план мероприятий к подготовке празднования 30-й годовщины Независимости Украины закупку оборудования для нового корпуса "Охматдета", что позвоит обойти процедуру открытых тендеров.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, 14 июля, по процедуре без обсуждения.
Проектом постановления предложено утвердить перечень товаров и услуг для завершения строительства нового лечебно-диагностического комплекса датской специализированной больницы "Охматдет" в рамках подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.
Документом установлено, что заказчиком указанных услуг и товаров будет госпредприятие "Укрмедпроектбуд".
В приложении к проекту постановления указано различное оборудование - от морозильных камер до специализированной медицинской техники.
С целом в госбюджете на 2021 год на строительство нового лечебно-диагностического комплекса датской специализированной больницы "Охматдет" предусмотрено 1,2 млрд грн, в том числе 1,13 млрд грн - на закупку различного оборудования.
Как пояснили в пресс-службе Минздрава, принятие постановления позволит закупить оборудование для "Охматдета" без проведения тендеров, по переговорной процедуре.
Как сообщалось, 29 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешается закупка в обход тендеров работ по сооружению Большой кольцевой дороги вокруг Киева, а также по строительству инфраструктурных объектов на 5,3 млрд грн под видом подготовки к празднованию 30-й годовщины Независимости.
Кабинет министров уже внес в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины расходы на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около 5,3 млрд грн, что позволит провести эти закупки без открытых тендеров. При этом сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн из общей сметы Плана мероприятий.
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