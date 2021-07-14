Финансовые новости
- |
- 14.07.21
- |
- 20:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин увеличил лимит оборота для использования РРО
Кабинет министров принял постановление, которым отменяется необходимость применения РРО при приеме от населения металлолома. Этим же постановлением для всех ФОПов увеличен лимит оборота для использования РРО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 14 июля.
Согласно документу, при принятии от населения металлолома разрешено проводить расчетные операции без применения регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций.
Кроме того, постановлением увеличен объем доходов в течение календарного года (с 1 млн грн на 220 размеров минимальной заработной платы), при превышении которого плательщики единого налога второй-четвертой групп обязаны применять регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций (РРО). Сейчас размер минимальной зарплаты составляет 6000 гривен.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, неконтролируемый сбор металлолома приводит к массовым кражам, таким явлениям как неформальная экономика и незадекларированная работа.
По оценкам экспертов украинской ассоциации вторичных металлов "Втормет" заготовка металлолома черных металлов в 2019 году составила 3360,7 тыс тонн, в 2020 году - 3071,1 тыс тонн (объемы заготовки сократились на 992).
Кроме того, более 80% заготовок металлолома от физических лиц находится в тени (2560 тыс тонн).
"Также существует проблема большого количества неформально занятого населения. По оценкам Госстата, за январь-июнь 2020 года количество неформально занятого населения в возрасте более 15 лет составило 3,3 миллиона человек (около 21% к общему количеству занятого населения соответствующего возраста). Большая доля неофициального трудоустройства все еще остается проблемой для экономики. Поэтому является недопустимым усложнение условий для восстановления экономической активности малого бизнеса, повышение фискального давления на предпринимателей, в частности в вопросе применения регистраторов расчетных операций (РРО)", - говорится в записке.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Без громоотвода. Почему отставка Авакова создаст проблемы Зеленскому
ТОП-НОВОСТИ
|КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
|Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС - источник
|НБУ начинает отменять ограничения на покупку валюты
|Новое правительство Зеленского. Полнота власти наступает в августе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада расширит полномочия частных исполнителей по взысканию долгов
|Рада облегчила выплату кредитов для переселенцев
|Кабмин предложил упростить трудоустройство иностранцев
|КС признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
|Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС - источник
|Рада внесла изменения в закон об управлении коррупционными активами
Это интересно
|Исследователи установили, какой контент чаще всего блокируется в Китае
|Хакеры украли из криптовалютного кошелька полиции Новой Зеландии около $32 тыс. в биткоинах Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/522095.php
|Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд уже на первом этапе
|Страны G20 согласны ввести глобальный цифровой налог
|Ричард Брэнсон успешно приземлился после суборбитального полёта на космолёте Virgin Galactic
|Представлен гибрид Bentley Flying Spur с запасом хода 700 километров
|Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270