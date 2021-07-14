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Компания Concorde Capital запустила платформу для покупки земли
11:38 14.07.2021 |
Инвестиционная компания Concorde Capital запустила аграрную онлайн платформу KupiPai, которая обеспечивает владельцев земельных паев, инвесторов и агрохолдинги юридическим и консалтинговым сопровождением сделок купли/продажи участков.
Об этом говорится в пресс-релизе Concorde Capital.
Отмечается, что KupiPai поможет потенциальным инвесторам, арендаторам и продавцам земли найти друг друга и совершить сделку "под ключ".
Платформа предусматривает подбор участков для инвестирования, заключение договора, безналичный перевод средств, получение документов на землю и договора аренды с агрохолдингом по почте или лично и т.д.
Гендиректором и основателем инвесткомпании Concorde Capital является Игорь Мазепа.
"По нашим прогнозам на первом этапе открытия рынка земли 1 га чернозема будет стоить около 2 тыс долл/га, при том, что агрохолдинг-арендатор будет платить арендную плату в размере 150-200 долл /год. Таким образом, гарантированный рентный доход составит 7%-10% годовых", - заявил Мазепа.
"При этом рост цены земли ожидается на уровне 15% -20% в год... Тот факт, что ближайшие два года "крупный капитал" не может выйти на рынок, обеспечит максимизацию доходности для инвесторов-"первопроходцев", - добавил инвестбанкир.
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