Еврокомиссия представила в Киеве финансовый инструмент для покрытия инвестиционных рисков

Еврокомиссия представила возможности Европейского фонда стабильного развития (ЕFСD), который предназначен для страхования рисков местных и иностранных инвесторов, вкладывающих деньги в проекты развития в третьих странах.

Как сообщает корреспондент Укринформа, презентация состоялась во время конференции «Стратегическое партнерство между Европейским Союзом и Украиной в сфере критического сырья и батарей», которая проходила 13 июля в Киеве.

Выступая на данном мероприятии, заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС (DG NEAR), председатель Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Катарина Матернова рассказала, что помощь будет предоставляться не в форме грантов, как это было раньше, а в форме финансовых гарантий для инвесторов.

«В семилетнем бюджетном цикле, который начался в этом году, предусмотрен очень ощутимый бюджетный пакет помощи третьим странам, в том числе и Украине. Эта помощь предоставляется не в форме грантов, как это было раньше, а предоставлением финансовых гарантий для инвесторов... Идея состоит в том, что ЕС покрывает инвестиционные риски, которые могут возникать в отдельных странах или в отдельных секторах экономики, чтобы помочь привлечь иностранные или внутренние инвестиции, способствовать развитию национальных компаний в таких странах», - сказала представительница Еврокомиссии.

Она сообщила, что в Евросоюзе создан специальный гарантийный фонд - так называемый Европейский фонд для стабильного развития (ЕFСD). Этот финансовый инструмент является составной многолетнего бюджета ЕС на 2021 - 2027 годы и предусматривает 40 млрд евро для помощи третьим странам по всему миру, которые заинтересованы в проектах экономического инвестиционного развития.

При этом Матернова отметила, что Еврокомиссия не предоставляет такие гарантии напрямую, но использует возможности финансовых институтов, включая ЕИБ, ЕБРР и другие учреждения.

По ее словам, в этом году эти учреждения осуществляют пилотные проекты, в том числе в Украине, в частности, муниципальный проект во Львове. Такие проекты открывают большое окно возможностей, особенно для частного сектора, в сферах цифровой и «зеленой» трансформации, а также экономического развития как такового.

«Это новый эффективный инструмент для снижения рисков, который мы не имели до этого. Сейчас он набирает обороты. Мы ожидаем, что новый цикл гарантий будет доступен со следующего года. Мы даем гарантии не столько для отдельных проектов, сколько для целого пакета проектов, мы называем их «инвестиционные окна». Поэтому, де-факто, частный сектор может говорить с финансовыми институтами уже сейчас, чтобы воспользоваться преимуществами от такого страхования», - отметила представительница Еврокомиссии.

Она добавила, что Представительство ЕС в Киеве также может предоставить информацию об этих гарантиях и о партнерах среди финансовых институтов.

Матернова подчеркнула, что подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании в сфере критического сырья и Альянса аккумуляторных батарей имеет особо большое значение. В дополнение к дискуссиям вокруг реформ и политического диалога между Евросоюзом и Украиной, сегодняшняя договоренность открывает новые возможности для инвестиций и для двустороннего сотрудничества.

Как сообщалось, 13 июля в Украине состоялась Конференция высокого уровня «Стратегическое партнерство между Европейским Союзом и Украиной в сфере критического сырья и батарей» с участием Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича. В мероприятии приняли участие представители европейских институтов, международных финансовых учреждений, бизнесмены и исследователи.