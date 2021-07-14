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«Критическое сырье» для ЕС: Украина обладает месторождениями 21 элемента из 30 - Маасикас
08:06 14.07.2021 |
На территории Украины сосредоточены месторождения 21-го редкоземельного элемента из перечня 30 веществ, которые определены Евросоюзом как «критическое сырье» в производстве устройств для развития «зеленой» энергетики, в частности аккумуляторных батарей.
Об этом в Киеве, подводя итоги конференции «Стратегическое партнерство между Европейским Союзом и Украиной в сфере критического сырья и батарей», сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает корреспондент Укринформа.
«Наше общее безуглеродное будущее требует массового применения электрических автомобилей, ветряных турбин, солнечных панелей и энергетических хранилищ. Этот технологический сдвиг зависит от надежного доступа к критически важным сырьевым материалам, используемым для этих приборов. ЕС определил 30 сырьевых материалов, которые являются критическими для такого перехода. Украина имеет резервы 21-го из этих 30-ти наименований», - сказал европейский дипломат.
Он подчеркнул, что это обстоятельство, как и огромный потенциал Украины в инновациях, технологиях и близкое расстояние к ЕС, - все эти элементы нужны для успешного партнерства между Украиной и ЕС.
Маасикас заметил также, что подписание меморандума о взаимопонимании относительно критического сырья является только первым шагом. Сейчас Украина и ЕС должны совершить шаги, чтобы способствовать инвестициям, создать возможности для финансирования, поддержать ключевых промышленных игроков. Это поможет им развить надежные и устойчивые проекты, которые охватывают все стадии процесса, от добычи и извлечения элементов до их переработки и утилизации. Все это требует дальнейшего приближения украинских и европейских регуляторных норм в сфере добычи.
«Украина имеет большой потенциал для увеличения производства местных сырьевых материалов, но ключевым элементом реформ в сфере этой промышленности является надлежащее правовое поле, которое пока остается барьером для инвесторов. ЕС готов помочь в этих усилиях. Мы уже предоставляем техническую помощь, чтобы помочь правительству разработать видение новых правил, которые создадут более привлекательные условия для инвестиций и обеспечат четкие требования к лицензированию и природоохранным задачам», - сказал представитель ЕС в Украине.
Он подчеркнул, что стратегическое партнерство между Украиной и ЕС в сфере критических сырьевых материалов будет способствовать углублению двусторонних политических связей и экономических отношений. Такое партнерство откроет возможности для создания взаимовыгодной добавленной стоимости в добывающем секторе и в производстве аккумуляторных батарей, ускорит экономическое и социальное развитие Украины, будет способствовать инвестициям и поиску возможностей для модернизации ее промышленности.
Как сообщалось, сегодня в Украине проходила Конференция высокого уровня «Стратегическое партнерство между Европейским Союзом и Украиной в сфере критического сырья и батарей» с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича. В мероприятии приняли участие представители европейских институтов, международных финансовых учреждений, представители промышленности, бизнеса и исследователи.
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