Финансовые новости
- |
- 13.07.21
- |
- 21:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Количество больничных за июнь по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое, – Фонд соцстрахования
16:54 13.07.2021 |
В течение июня 2021 года Фонд социального страхования Украины принял на финансирование листки нетрудоспособности на сумму более 1 млрд грн - это почти вдвое больше, чем в июне 2020 года (0,57 млрд грн).
Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.
Застрахованные лица находились на больничном в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком.
В целом пособия начислены для 155 тыс. человек, чьи работодатели передали заявления-расчеты по их больничным в июне. В том же месяце 2020 года за пособиями по временной нетрудоспособности обратились 83 тыс. работников.
В Фонде отметили, что дата финансирования помощи по временной потере трудоспособности напрямую зависит от даты подачи заявления-расчета работодателем. Финансирование осуществляется в рабочие дни по мере поступлений доли от ЕСВ на счет Фонда.
С целью обеспечения прозрачной деятельности и для удобства застрахованных лиц Фонд социального страхования Украины ежедневно публикует оперативную информацию относительно расходов на направления материального обеспечения, страховых выплат и медико-социальных услуг.
Чтобы получить пособие по временной нетрудоспособности, застрахованное лицо должно передать листок нетрудоспособности своему работодателю. Фонд обеспечил для страхователей возможность подачи заявления-расчета для выплаты пособия работнику в дистанционном режиме.
Также в Фонде напомнили, что большинство работодателей уже перешли на электронный документооборот с Фондом социального страхования Украины - около 80% заявлений-расчетов, на основании которых финансируется материальное обеспечение, подаются в Фонд онлайн.
Ранее сообщалось, что более 130 тыс. украинцев находились на оплачиваемой за счет средств Фонда социального страхования самоизоляции под медицинским наблюдением с начала пандемии. По состоянию на начало июля 2021 года Фонд принял на оплату соответствующие листки нетрудоспособности для компенсации утраченного за время изоляции заработка на общую сумму почти 150 млн грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Аваков уходит с поста главы МВД Украины
|Поймали на поправках: Когда «слуги» оставят в покое государственній язык
|Нацполиция провела обыски в офисах консалтинговой компании А-95
|О чем на самом деле договорились Зеленский и Меркель
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минэкономики вновь повысило предельные цены на бензин и дизтопливо
|В Украине начинается национальный проект по инвентаризации лесов
|Объем продаж ОВГЗ на аукционах вырос до 8,1 млрд грн при неизменных ставках
|Рада приняла закон о корпоратизации «Укроборонпрома»
|Парламент отправил на доработку законопроект о легализации медканнабиса
|Рада намерена урегулировать порядок налогообложения деятельности е-резидентов
Это интересно
|Хакеры украли из криптовалютного кошелька полиции Новой Зеландии около $32 тыс. в биткоинах Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/522095.php
|Intel готова вложить в новое европейское предприятие $20 млрд уже на первом этапе
|Страны G20 согласны ввести глобальный цифровой налог
|Ричард Брэнсон успешно приземлился после суборбитального полёта на космолёте Virgin Galactic
|Представлен гибрид Bentley Flying Spur с запасом хода 700 километров
|Китайские майнеры наводнили рынок дешёвыми видеокартами — GeForce RTX 3060 можно найти за $270
|Купе BMW второй серии сменило поколение — но сохранило задний привод