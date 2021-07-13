Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 4,6%, ожидает курс 27,5 грн/$1 к концу года

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 5,3% в февральском прогнозе до 4,6%, при этом ожидает курс 27,5 грн/$1 на конец этого текущего года и 28 грн/$1 - в следующем году, сообщил глава компании Томаш Фиала.

"Мы немного снизили ожидания роста ВВП в этом году - с 5,3% до 4,6%. В основном - из-за плохого урожая в прошлом году, который имел влияние на работу пищевой промышленности в этом году", – прокомментировал Фиала в ходе презентации исследования "Индекс инвестиционной привлекательности" в понедельник.

По его словам, Dragon Capital ожидает в 2022 году роста экономики страны на 4,3%. Прогноз инфляции в Украине на конец 2021 года ожидается на уровне 7,5%, в 2022-м - 5,7%. При этом номинальный ВВП вырастет до $191 млрд в текущем году со $150 млрд в прошлом году, а в 2022 году он составит $210 млрд, ожидают аналитики.

"Эти $191 млрд - это рекорд, это больше, чем у нас было до войны в 2013 году, когда территория страны была несколько большей", – прокомментировал Фиала.

При этом аналитики Dragon Capital в этом году ожидают дефицита государственного бюджета на уровне 3,9% по сравнению с предусмотренными в законе о госбюджете 5,5%. Это объясняется большим ростом номинального ВВП и отсутствием достаточного финансирования со стороны частных и официальных инвесторов, в том числе Международного валютного фонда (МВФ).

По итогам 2022 года, полагают в Dragon Capital, дефицит госбюджета сократится до 3,3%.

"У нас положительные показатели по внешней торговли. Мы ожидаем профицит текущего счета внешнего баланса на уровне более 3% в этом году и около 1% в следующем году", – указал Томаш Фиала.

"В целом неплохая ситуация, но есть риски. Прежде всего, если ситуация на внешних рынках ухудшится и инфляция в США не снизится, вырастут процентные ставки, будет дальше укрепляться доллар. В таком случае произойдет отток денег из таких рынков, как Украина. Это может иметь негативные последствия для финансирования бюджетного дефицита, придется сокращать дефицит бюджета. Это приведет к торможению роста экономики как раз накануне выборов", – подытожил Фиала и добавил, "что по этой причине хотелось бы от власти более долгосрочного планирования".

Что касается планов Dragon Capital, то компания продолжит инвестировать, заверил Фиала.

"Мы продолжим средними темпами инвестировать", – отметил он.