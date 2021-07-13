Рост цен промпроизводителей в Украине в июне замедлился до 2,4% – Госстат

Цены в промышленности Украины в июне 2021 года выросли на 2,4%, тогда как в мае - на 3,6%, апреле – на 1,2%, марте – на 1,6%, феврале - на 7,8%, январе - на 5,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2020 года) по итогам июня 2021 года цены в промышленности выросли на 39,1%, по итогам мая – на 33,1%, апреля – на 27,8%, марта – на 26,3%, февраля - на 26,6%, января 2021 года – на 17,6%.

За шесть месяцев 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 28,4%.

Согласно данным статведомства, во втором квартале 2021 года по отношению к первому кварталу этого же года цены промпроизводителей выросли на 8,1%, тогда как по отношению ко второму кварталу предыдущего года рост цен составил 33,3%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в июне к маю 2021 года выросли на 1,4%, при поставках за пределы страны - на 5,5%.

По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 10,9%, рост цен в добыче металлических руд составил 14,9%, сырой нефти и природного газа – 13,5%, тогда как добыча каменного угля подешевела на 0,6%.

Цены выросли в металлургии – на 6,3%, производстве товаров промежуточного потребления – на 5,6%, производстве резиновых изделий – на 2,2%, изделий из дерева - на 2%, в перерабатывающей промышленности – на 1,9%, кокса и продуктов нефтепереработки также - на 1,9%, производстве электрооборудования – на 1,3%, энергии – на 1%. Продукция фармацевтических предприятий подорожала на 0,9%, производство компьютеров – на 0,9%.

В то же время цены снизились в производстве химических веществ – на 2,4%, при поставках электроэнергии, газа, пара – на 1,4%, в производстве автотранспортных средств – на 1,1% .



Изменение цен производителей промышленной продукции в июне 2021г¹ к маю 2021г., %:

Всего в июне 2021-к маю 2021 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 102.4 101.4 105.5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 110.9 109.3 114.9 Добыча каменного угля 99.4 99.4 - Добыча сырой нефти и природного газа 113.5 113.5 - Добыча металлических руд 114.9 113.9 115.4 Перерабатывающая промышленность 101.9 101.1 103.6 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100.5 100.2 101.4 производство мяса и мясных продуктов 101.3 101.1 105.8 производство молочных продуктов 101.0 101.1 100.1 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100.6 100.7 98.8 производство сахара 102.8 102.9 к/c производство напитков 100.2 100.2 100.3 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 99.9 99.9 99.9 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 102.0 102.4 101.4 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 101.9 101.8 102.6 Производство химических веществ и химической продукции 97.6 99.9 93.3 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100.9 100.9 100.7 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 102.2 102.3 101.6 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 106.3 103.2 109.4 Машиностроение 100.1 101.0 98.2 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100.9 101.0 100.2 Производство электрооборудования 101.3 101.4 100.7 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100.8 101.1 100.1 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 98.9 100.6 96.3 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 98.6 98.6 - Товары промежуточного потребления 105.6 103.4 108.5 Инвестиционные товары 100.0 100.5 98.4 Потребительские товары краткосрочного пользования 100.6 100.3 101.4 Потребительские товары длительного пользования 100.4 101.1 99.1 Энергия 101.0 101.0 102.6

Данные: Госстат



Изменение цен производителей промышленной продукции в июне 202 г¹ к июню 2020г,%:

Всего в мае 2021-к маю 2020 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 139.1 130.9 172.9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 251.6 260.4 220.4 Добыча каменного угля 112.5 112.5 - Добыча сырой нефти и природного газа 336.6 336.6 - Добыча металлических руд 298.7 393.9 232.8 Перерабатывающая промышленность 135.8 125.7 164.0 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 129.8 120.8 160.3 производство мяса и мясных продуктов 113.9 114.0 109.1 производство молочных продуктов 112.6 111.6 123.0 производство хлеба и хлебобулочных изделий 116.8 117.4 110.1 производство сахара 165.7 173.5 к/c производство напитков 106.1 106.1 106.6 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 102.6 102.2 105.0 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 119.8 121.6 117.1 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 176.6 175.1 195.8 Производство химических веществ и химической продукции 153.8 131.8 214.5 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 114.9 115.5 110.8 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 110.8 111.2 109.7 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 181.1 159.1 206.8 Машиностроение 107.2 108.2 105.1 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 104.3 104.2 104.7 Производство электрооборудования 113.5 114.8 106.2 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 110.0 111.5 106.0 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 102.9 102.5 104.1 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 106.8 106.8 - Товары промежуточного потребления 170.1 155.3 194.1 Инвестиционные товары 108.1 109.3 105.5 Потребительские товары краткосрочного пользования 126.7 118.3 157.5 Потребительские товары длительного пользования 120.3 123.2 114.1 Энергия 129.1 128.4 195.8

Данные: Госстат



Изменение цен производителей промышленной продукции в январе-июне2021г¹ к январю-июню 2020г, %

Всего в январе-мае 2021-к январю-маю 2020 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 128.4 121.7 157.1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 190.7 184.7 199.4 Добыча каменного угля 110.7 110.7 - Добыча сырой нефти и природного газа 184.0 184.0 - Добыча металлических руд 242.1 282.4 210.1 Перерабатывающая промышленность 128.1 120.4 149.4 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 128.7 120.8 156.7 производство мяса и мясных продуктов 110.2 110.2 107.3 производство молочных продуктов 109.4 108.2 119.9 производство хлеба и хлебобулочных изделий 114.9 115.1 112.7 производство сахара 167.1 172.1 к/c производство напитков 105.0 105.0 107.3 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 102.4 101.4 106.6 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 114.4 114.1 115.3 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 154.1 154.3 150.3 Производство химических веществ и химической продукции 147.5 125.0 207.7 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 112.7 113.4 107.9 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 106.8 106.3 111.3 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 153.2 140.6 167.2 Машиностроение 104.7 104.3 106.2 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 102.8 103.4 101.1 Производство электрооборудования 110.0 110.2 107.8 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 106.9 106.9 106.5 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 101.1 98.9 106.3 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 103.9 103.9 - Товары промежуточного потребления 150.3 138.8 168.8 Инвестиционные товары 105.9 105.9 106.4 Потребительские товары краткосрочного пользования 125.0 117.6 153.5 Потребительские товары длительного пользования 116.4 117.6 114.1 Энергия 117.6 117.2 150.3

Данные: Госстат

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.

к/с - данные не публикуются с целью обеспечения исполнения требований закона Украины "О Государственной статистике" относительно конфиденциальности статистической информации.