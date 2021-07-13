Рост цен промпроизводителей в Украине в июне замедлился до 2,4% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2020 года) по итогам июня 2021 года цены в промышленности выросли на 39,1%, по итогам мая – на 33,1%, апреля – на 27,8%, марта – на 26,3%, февраля - на 26,6%, января 2021 года – на 17,6%.
За шесть месяцев 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 28,4%.
Согласно данным статведомства, во втором квартале 2021 года по отношению к первому кварталу этого же года цены промпроизводителей выросли на 8,1%, тогда как по отношению ко второму кварталу предыдущего года рост цен составил 33,3%.
Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в июне к маю 2021 года выросли на 1,4%, при поставках за пределы страны - на 5,5%.
По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 10,9%, рост цен в добыче металлических руд составил 14,9%, сырой нефти и природного газа – 13,5%, тогда как добыча каменного угля подешевела на 0,6%.
Цены выросли в металлургии – на 6,3%, производстве товаров промежуточного потребления – на 5,6%, производстве резиновых изделий – на 2,2%, изделий из дерева - на 2%, в перерабатывающей промышленности – на 1,9%, кокса и продуктов нефтепереработки также - на 1,9%, производстве электрооборудования – на 1,3%, энергии – на 1%. Продукция фармацевтических предприятий подорожала на 0,9%, производство компьютеров – на 0,9%.
В то же время цены снизились в производстве химических веществ – на 2,4%, при поставках электроэнергии, газа, пара – на 1,4%, в производстве автотранспортных средств – на 1,1% .
Изменение цен производителей промышленной продукции в июне 2021г¹ к маю 2021г., %:
|Всего в июне 2021-к маю 2021
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|102.4
|101.4
|105.5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|110.9
|109.3
|114.9
|Добыча каменного угля
|99.4
|99.4
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|113.5
|113.5
|-
|Добыча металлических руд
|114.9
|113.9
|115.4
|Перерабатывающая промышленность
|101.9
|101.1
|103.6
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100.5
|100.2
|101.4
|производство мяса и мясных продуктов
|101.3
|101.1
|105.8
|производство молочных продуктов
|101.0
|101.1
|100.1
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100.6
|100.7
|98.8
|производство сахара
|102.8
|102.9
|к/c
|производство напитков
|100.2
|100.2
|100.3
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|99.9
|99.9
|99.9
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|102.0
|102.4
|101.4
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|101.9
|101.8
|102.6
|Производство химических веществ и химической продукции
|97.6
|99.9
|93.3
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100.9
|100.9
|100.7
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|102.2
|102.3
|101.6
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|106.3
|103.2
|109.4
|Машиностроение
|100.1
|101.0
|98.2
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100.9
|101.0
|100.2
|Производство электрооборудования
|101.3
|101.4
|100.7
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100.8
|101.1
|100.1
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|98.9
|100.6
|96.3
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|98.6
|98.6
|-
|Товары промежуточного потребления
|105.6
|103.4
|108.5
|Инвестиционные товары
|100.0
|100.5
|98.4
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|100.6
|100.3
|101.4
|Потребительские товары длительного пользования
|100.4
|101.1
|99.1
|Энергия
|101.0
|101.0
|102.6
Данные: Госстат
Изменение цен производителей промышленной продукции в июне 202 г¹ к июню 2020г,%:
|Всего в мае 2021-к маю 2020
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|139.1
|130.9
|172.9
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|251.6
|260.4
|220.4
|Добыча каменного угля
|112.5
|112.5
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|336.6
|336.6
|-
|Добыча металлических руд
|298.7
|393.9
|232.8
|Перерабатывающая промышленность
|135.8
|125.7
|164.0
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|129.8
|120.8
|160.3
|производство мяса и мясных продуктов
|113.9
|114.0
|109.1
|производство молочных продуктов
|112.6
|111.6
|123.0
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|116.8
|117.4
|110.1
|производство сахара
|165.7
|173.5
|к/c
|производство напитков
|106.1
|106.1
|106.6
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|102.6
|102.2
|105.0
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|119.8
|121.6
|117.1
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|176.6
|175.1
|195.8
|Производство химических веществ и химической продукции
|153.8
|131.8
|214.5
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|114.9
|115.5
|110.8
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|110.8
|111.2
|109.7
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|181.1
|159.1
|206.8
|Машиностроение
|107.2
|108.2
|105.1
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|104.3
|104.2
|104.7
|Производство электрооборудования
|113.5
|114.8
|106.2
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|110.0
|111.5
|106.0
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|102.9
|102.5
|104.1
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|106.8
|106.8
|-
|Товары промежуточного потребления
|170.1
|155.3
|194.1
|Инвестиционные товары
|108.1
|109.3
|105.5
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|126.7
|118.3
|157.5
|Потребительские товары длительного пользования
|120.3
|123.2
|114.1
|Энергия
|129.1
|128.4
|195.8
Данные: Госстат
Изменение цен производителей промышленной продукции в январе-июне2021г¹ к январю-июню 2020г, %
|Всего в январе-мае 2021-к январю-маю 2020
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|128.4
|121.7
|157.1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|190.7
|184.7
|199.4
|Добыча каменного угля
|110.7
|110.7
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|184.0
|184.0
|-
|Добыча металлических руд
|242.1
|282.4
|210.1
|Перерабатывающая промышленность
|128.1
|120.4
|149.4
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|128.7
|120.8
|156.7
|производство мяса и мясных продуктов
|110.2
|110.2
|107.3
|производство молочных продуктов
|109.4
|108.2
|119.9
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|114.9
|115.1
|112.7
|производство сахара
|167.1
|172.1
|к/c
|производство напитков
|105.0
|105.0
|107.3
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|102.4
|101.4
|106.6
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|114.4
|114.1
|115.3
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|154.1
|154.3
|150.3
|Производство химических веществ и химической продукции
|147.5
|125.0
|207.7
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|112.7
|113.4
|107.9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|106.8
|106.3
|111.3
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|153.2
|140.6
|167.2
|Машиностроение
|104.7
|104.3
|106.2
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|102.8
|103.4
|101.1
|Производство электрооборудования
|110.0
|110.2
|107.8
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|106.9
|106.9
|106.5
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|101.1
|98.9
|106.3
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|103.9
|103.9
|-
|Товары промежуточного потребления
|150.3
|138.8
|168.8
|Инвестиционные товары
|105.9
|105.9
|106.4
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|125.0
|117.6
|153.5
|Потребительские товары длительного пользования
|116.4
|117.6
|114.1
|Энергия
|117.6
|117.2
|150.3
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
к/с - данные не публикуются с целью обеспечения исполнения требований закона Украины "О Государственной статистике" относительно конфиденциальности статистической информации.