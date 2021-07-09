4% от зарплаты. Всемирный банк посчитал эффект от пенсионных накоплений за 20 лет

Модель обязательных пенсионных накоплений при которой каждый месяц на накопительные счета откладывается по 4% от зарплаты участника, только через 20-25 лет сгенерирует сбережения на уровне годовой зарплаты работающего украинца.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский.

"С учётом показателя дожития в момент выхода на пенсию это даст дополнительный эффект на коэффициент замещения (соотношение доходов человека на пенсии к доходам, которые он получал во время трудовой деятельности, сейчас составляет порядка 30%, - Ред.) около 5 процентных пунктов. При этом есть риск, что коэффициент замещения в солидарной системе будет снижаться после того, как в 2017 году была изменена формула начисления пенсий", - отметил Случинский.

Согласно прогнозам Всемирного банка, до 20% населения старше 65 лет к 2045 году могут оказаться в группе риска - у них может не быть достаточного стажа (хотя бы 15 лет) для получения пенсии по возрасту из солидарной системы, добавил экономист.

"Важно понимать, что накопительные пенсии вообще не решат эту проблему. Если у людей не хватает стажа для солидарных пенсий, мизерные накопления это никак не компенсируют", - сказал Случинский.

Он подчеркнул, что эти предостережения не значат, что накопительная пенсионная реформа не нужна Украине. "Но это ещё раз указывает на необходимость дополнительных средств для финансирования пенсий и более комплексного подхода к планированию реформы по всем компонентам", - отметил Случинский.

Эксперт Всемирного банка подчеркнул, что в расчётах важно учитывать, что среднестатистический участник системы платит взносы лишь около 75% периода своей карьеры, что ограничивает возможности накоплений. "Кроме того, средний статистический стаж при выходе на пенсию продолжает падать", - добавил он.