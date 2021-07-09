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Инфляция в Украине в июне снизилась до 0,2%, в годовом измерении осталась 9,5% - Госстат
16:43 09.07.2021 |
Рост потребительских цен в Украине по итогам июня 2021 года снизился до 0,2% с 1,3% по итогам мая. В годовом измерении инфляция осталась на уровне 9,5%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу, базовая инфляция в июне составила 0,4%, тогда как в мае она была на уровне 0,7%.
В целом за первых шесть месяцев этого года инфляция в Украине составила 6,4%, базовая - 4,3%.
На потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего (на 16%) подешевели яйца. На 2,8-0,4% снизились цены на фрукты, овощи, молоко, сало, свинину. В то же время на 3,4-0,4% подорожали подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,2%, алкогольные напитки - на 0,7%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном за счет повышения платы за содержание домов и придомовых территорий на 1%, природный газ - на 0,7%.
Цены на транспорт выросли на 1% в первую очередь за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте - на 5,3% и 2,4% соответственно.
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