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Совет МВФ одобрил распределение $650 млрд между странам-членами
12:35 09.07.2021 |
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил предложение директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой распределить $650 млрд между странами-членами. Об этом сообщается на сайте МВФ.
"Исполнительный совет МВФ согласился с моим предложением о новом общем распределении SDR, эквивалентном $650 млрд - крупнейшем распределении в истории МВФ - для удовлетворения долгосрочных глобальных потребностей в резервах во время самого серьезного кризиса со времен Великой депрессии", - написала Георгиева.
Она добавила, что окончательное решение о распределении средств будет принято до конца августа.
Директор-распорядитель напомнила, что в 2009 году распределение SDR в значительной степени способствовало восстановлению после мирового финансового кризиса, и, по ее словам, новое распределение принесет аналогичную выгоду и сейчас.
"Распределение SDR поможет каждой стране-члену МВФ - особенно уязвимым странам - и усилит их реакцию на кризис COVID-19", - сообщила Георгиева.
Распределение средств будет происходить пропорционально квотам стран в МВФ.
Украина является членом МВФ с 1992 года. Квота Украины в Фонде - 2,011 млрд SDR, или $2,89 млрд по текущему курсу.
По словам Владислава Рашкована, заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ, Украина получит при распределении средств Фонда $2,7 млрд.
"В целом это очень позитивный шаг со стороны МВФ, в том числе и для Украины, который поможет правительству спокойно управлять публичными финансами", - написал Рашкован на своей Faсebook странице.
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