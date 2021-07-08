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Регистрации ввезенных подержанных иномарок в Украине за I пол.-2021 выросли на 40%
12:53 08.07.2021 |
Первичные регистрации в Украине подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, в январе-июне 2021 года составили 95,5 тыс. ед., что на 40% больше, чем за тот же период 2020 года, и по-прежнему вчетверо больше, чем новых автомобилей, сообщает "Укравтопром".
При этом в июне первые украинские номера получили 35,9 тыс. подержанных иномарок - на 23% больше к июню прошлого года и на 8% больше к маю текущего. Это также почти в 4,1 раза больше регистраций новых легковых авто в прошлом месяце.
Ассоциация констатирует, что растаможенный секонд-хенд по-прежнему занимает 80% первичного рынка легковых авто.
Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen - за месяц 6,083 тыс. авто этой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.
На втором месте Ford с регистрацией 3,48 тыс. подержанных авто, третьей остается Renault с результатом 3 тыс. машин.
Самой популярной подержанной иномаркой, как и в мае, стала Renault Megane - 2,171 тыс. первичных регистраций, за ней следует Volkswagen Passat (1,931 тыс.) и Volkswagen Golf (1,832 тыс.), Skoda Octavia (1,631 тыс.), Ford Focus (1,295 тыс.).
В десятку наиболее популярных подержанных иномарок месяца также вошли Nissan Rogue, Hyundai Sonata, Opel Zafira и Astra, Skoda Fabia.
Как сообщалось, с 15 июня текущего года в течение 180 дней (для участников АТО/ООС - 270 дней) в Украине действует льготный режим растаможивания автомобилей на иностранных номерах.
В 2020 году в Украине зарегистрировано 353,4 тыс. ед. подержанных легковых иномарок - в 4,1 раза больше реализации новых машин (85,5 тыс. ед.).
Как сообщалось, в 2020 году в Украине зарегистрировано 353,4 тыс. ед. подержанных легковых иномарок - в 4,1 раза больше реализации новых машин (85,5 тыс. ед.).
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