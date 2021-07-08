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Отцам разрешили брать 14-дневный отпуск при рождении ребенка, – Кабмин
09:55 08.07.2021 |
Правительство Украины утвердило Порядок предоставления 14-дневного отпуска при рождении ребенка для мужчин и других членов семьи.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
"В апреле парламент принял чрезвычайно важный закон, что обеспечивает равные возможности матери и отца в уходе за ребенком и вводит новый вид отпуска при рождении ребенка. Решение правительства упрощает процедуру получения такого отпуска путем определения четкого механизма, условий и оснований его предоставления", - отметила заместительница министра экономики Украины Светлана Глущенко.
Так, к числу лиц, имеющих право на такой отпуск, относятся:
* муж, жена которого родила ребенка;
* отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;
* бабушка или дедушка, или другой совершеннолетний родственник ребенка, фактически осуществляющие уход за ребенком, мать или отец которого является одинокой матерью (одиноким отцом).
Оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней предоставляется единовременно, но не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.
Также в порядке приведено определение терминов, которыми следует руководствоваться при предоставлении отпуска ("одинокая мать", "одинокий отец", "другой совершеннолетний родственник ребенка") и определен перечень документов для каждой категории лиц.
"Рождение ребенка - это очень счастливое событие для каждой семьи. Однако традиционно основная нагрузка по заботе и уходу за новорожденным ложится на плечи матери. Теперь и мужчины смогут посвятить больше времени своим детям, что будет способствовать усилению роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине", - добавила Глущенко
Как сообщалось, 15 апреля 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон №3695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца на уход за ребенком", что устранил законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком.
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