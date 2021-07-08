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Перевозки грузов по Днепру выросли за полгода на 64%
08:38 08.07.2021 |
По данным речной информационной службы филиала "Дельта-Лоцман", по итогам шести месяцев 2021 года грузовые перевозки по Днепру составили 5,46 млн тонн, что на 63,9% (или на 1,9 млн тонн) больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Об этом говорится в сообщении Администрации морпортов Украины.
В течение января-июня месяцев было осуществлено 6 433 рейса против 3 299 рейсов в 2020 году (+95%). Основная доля грузов - это строительные грузы, объемы транспортировки которых выросли на 133,5% и достигли 3,71 млн тонн.
На втором месте-зерновые грузы. Объем перевозки уменьшился по сравнению с показателем прошлого года на 5,4% и составил 1,13 млн тонн. Кроме этого, по реке активно перевозят металлопродукцию.
За шесть месяцев 2021 года объемы перевозки металла достигли 603,9 тыс. тонн, что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
Речная информационная служба - структурное подразделение филиала "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины",
Главная задача службы - содействие повышению уровня безопасности мореплавания, эффективности осуществления перевозок внутренними водными путями и защиты окружающей среды, улучшение работы с коммерческими и другими видами транспорта путем предоставления судоводителям и всем авторизованным пользователем официального сайта РИС информации о судоходстве, состоянии судоходных внутренних водных путей Украины и факторах, влияющих на условия навигации в зоне действия РИС на реках Днепр и Дунай.
Ранее сообщалось, что по итогам трех месяцев 2021 года грузовые перевозки по Днепру составили 1,8 млн тонн, что на 66% (или на 719,7 тыс. тонн), больше чем за аналогичный период 2020 года.
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