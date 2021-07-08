Местные власти отныне будут устанавливать тарифы на отопление - НКРЭКУ

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЄКУ), передала право местным органам власти устанавливать тарифы на отопление, а также утверждать планы развития производителей и поставщиков тепловой энергии. Об этом говорится в заявлении регулятора, передает УНН.

"Во исполнение инициатив правительства и поддерживая соответствующие позиции Минрегиона, местных органов власти, ассоциаций и общественных организаций по децентрализации власти, регулятор на открытом заседании 7 июля 2021 года принял постановление НКРЭКУ "Об утверждении Изменений к Лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения" ... Таким образом, устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местным властям передается государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию.

Председатель комиссии Валерий Тарасюк отметил, что регулятор будет осуществлять методическую работу и методологическую помощь по вопросам государственного регулирования предприятий теплоснабжения, регулирование которых будет происходить на местном уровне, и продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности.

Как писал УНН, с июля киевляне получат счета с авансовым платежом за отопление и по желанию могут оплатить отопление заранее, чтобы меньше платить зимой.

29 июня правительство оставило неизменным тариф на электроэнергию для населения.