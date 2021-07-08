Финансовые новости
- |
- 08.07.21
- |
- 15:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Местные власти отныне будут устанавливать тарифы на отопление - НКРЭКУ
07:57 08.07.2021 |
Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЄКУ), передала право местным органам власти устанавливать тарифы на отопление, а также утверждать планы развития производителей и поставщиков тепловой энергии. Об этом говорится в заявлении регулятора, передает УНН.
"Во исполнение инициатив правительства и поддерживая соответствующие позиции Минрегиона, местных органов власти, ассоциаций и общественных организаций по децентрализации власти, регулятор на открытом заседании 7 июля 2021 года принял постановление НКРЭКУ "Об утверждении Изменений к Лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения" ... Таким образом, устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местным властям передается государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию.
Председатель комиссии Валерий Тарасюк отметил, что регулятор будет осуществлять методическую работу и методологическую помощь по вопросам государственного регулирования предприятий теплоснабжения, регулирование которых будет происходить на местном уровне, и продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности.
Как писал УНН, с июля киевляне получат счета с авансовым платежом за отопление и по желанию могут оплатить отопление заранее, чтобы меньше платить зимой.
29 июня правительство оставило неизменным тариф на электроэнергию для населения.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|5 сигналов для Зеленского: что услышала Украина о своих реформах в Вильнюсе
|Гривню укрепили за счет валютных продаж аграриев, рынки не поверили в скорое получение Украиной транша от МВФ
|Брать в долг у Китая, а не МВФ – ловушка для Украины. Это идеальная модель для популистов
|Арахамия назвал опыт Компартии КНР достойным заимствования
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврокомиссия оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро
|Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать «коммуналка» в Украине
|Цены на нефть 8 июля усилили снижение на опасениях вокруг COVID-19
|Мировые цены на продовольствие в июне снизились впервые за 12 месяцев - ФАО
|Средняя цена импорта в Украину газа за год увеличилась в 3,8 раза – Минэкономики
|Регистрации ввезенных подержанных иномарок в Украине за I пол.-2021 выросли на 40%
Это интересно
|Audi начнёт зарабатывать на каждом электромобиле столько же, как на машине с ДВС, лишь через пару лет
|Rimac объединился с Bugatti
|Windows 11 в виде бесплатного обновления для Windows 10 будет доступна в течение года
|Amazon зарегистрировала в Украине юрлицо. Но магазина не будет
|В Шотландии построят установку для прямого улавливания углерода
|В Испании могут ускорить строительство водородных заправок
|Nissan анонсировал новый электрический кроссовер