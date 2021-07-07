Соблюдение норм покупки сельхозземель будут проверять нотариусы — Лещенко

Онлайн-проверку соблюдения ограничений при покупке земли сельхозназначения (до 100 га в одни руки) осуществляют нотариусы.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко написал в Фейсбуке.

Как отмечается, чтобы иметь возможность проверить соблюдение покупателем земли сельскохозяйственного назначения законодательной нормы в 100 га в одни руки, нотариусы должны получить доступ в Государственный земельный кадастр. Для получения такого доступа им нужно подать соответствующую заявку в Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Доступ предоставляется в течение одних суток с момента подачи заявки.

Как сообщал Укринформ, с 1 июля 2021 года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который отменяет действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Согласно документу, с 1 июля 2021 года и до 1 января 2024 года покупать земли сельхозназначения смогут только физические лица - граждане Украины. В первые два года со дня, когда закон вступил в силу, одно физлицо сможет приобрести только 100 га земли.

На 1 июля 2021 года доступ к Госземкадастру имели только 879 из около 6 500 нотариусов в Украине. Лишь через несколько дней после открытия рынка земель поступило 2344 заявления от нотариусов о предоставлении доступа к Госземкадастру; из них 1382 заявления согласовано, в удовлетворении 233-х - отказано, 729 находятся на рассмотрении.