Большой бизнес увеличил уплату ПВД и акцизного налога

Плательщиками Центрального управления Государственной налоговой службы в январе-июне 2021 года обеспечен сбор платежей в государственный бюджет в размере 126,5 млрд гривень.

Как передает Укринформ, об этом сообщил начальник Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов Николай Чмерук, говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении агентства.

"В разрезе основных налогов в государственный бюджет поступило налога на добавленную стоимость более 54 млрд грн, налога на прибыль - 25,1 млрд грн и акцизного налога - 10,5 млрд гривень", - говорится в сообщении.

Следует отметить рост поступлений в государственный бюджет по сравнению с январем-июнем 2020 года по налогу на добавленную стоимость - на 7,9 млрд грн, или на 17,3%, и акцизному налогу - на 1,1 млрд грн, или на 11,6 процентов.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Центральным управлением по результатам января-июня 2021 года составила почти 34% от налоговых платежей государственного бюджета по Украине. В том числе налог на прибыль - 37,3%, налог на добавленную стоимость - 36,6%, акцизный налог - 29,6 процента.

Как сообщал Укринформ, крупные плательщики налогов в первом квартале 2021 года уплатили в сводный бюджет 53,7 млрд грн налогов.