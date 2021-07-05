Минфин понизил прогноз выплат по госдолгу Украины в 2021г на 800 миллионов

Министерство финансов Украины за минувший месяц понизило прогноз выплат по государственному долгу в 2021 году на 0,83 млрд грн - до 602,5 млрд грн, свидетельствуют данные на сайте министерства.

Согласно им, прогноз выплат в 2022 году увеличен за месяц почти на 40 млрд грн - до 406,31 млрд грн.

При этом в 2021 году прогноз выплат в июле-сентябре вырос на 1,7 млрд грн - до 172,45 млрд грн, в октябре-декабре - на 2,05 млрд грн, до 125,09 млрд грн.

Пиковым месяцем для платежей по госдолгу остается сентябрь – 104,2 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

Министерство также за месяц повысило прогноз выплат по внутреннему долгу Украины в 2021 году на 0,84 млрд грн - до 443,09 млрд грн. В третьем квартале-2021 выплаты по внутреннему долгу должны составить 83,08 млрд грн, в четвертом - 107,05 млрд грн, указано на сайте Минфина.