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Россия запретила ввоз из Украины мороженного, газировки, макарон и ряда других продуктов
23:00 02.07.2021 |
Правительство России расширило список товаров, поставки которых запрещены из Украины. В перечень попали: мороженное, газировка, макароны и ряд других продуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление российского правительства.
Документ датирован 28 июня, но был опубликован только сегодня. Он вносит изменения в приложение №1 постановления от 29 декабря 2018 года.
В расширенный список запрещенного импорта из Украины попали ячмень, пальмовое масло и его фракции, готовые или консервированные мясные и морские продукты, сахар, какао-паста, макаронные изделия и мюсли.
Кроме того, запрещен ввоз в Россию кетчупа и других томатных соусов, супов и больенов, а также заготовок для их приготовления, воды, включая минеральные и газированные, мороженного и прочих видов пищевого льда.
Запрет также коснулся отходов от производства крахмала из кукурузы, жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.
Это решение принято российским правительством в соответствии с указом президента РФ от 22 октября 2018 года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными мерами Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Постановление от 29 декабря 2018 года запрещало поставки из Украины пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) и солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла и их фракций.
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