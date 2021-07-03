Финансовые новости
- |
- 03.07.21
- |
- 04:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин объявил конкурс на должность председателя Таможни
22:52 02.07.2021 |
Кабинет Министров с 1 июля объявил конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы.
Об этом говорится в распоряжении № 699-р от 30 июня, передают Українські Новини.
Отмечается, что должностной оклад председателя Гостаможслужбы составляет 29 400 гривен.
Согласно условиям конкурса, кандидат на указанную должность должен иметь высшее образование со степенью не ниже магистра; общий стаж работы не менее 7 лет; опыт работы на должностях государственной службы категории А или Б, или на должностях не ниже руководителя структурного подразделения органов местного самоуправления, или опыт работы на руководящей должности в сфере государственного материального резерва - не менее 3 лет. Кандидат должен свободно владеть украинским языком, а также английским или французским.
Тестирование кандидатов начнется 13 июля в 09:00.
Как сообщали Українські Новини, в октябре прошлого года Кабинет Министров назначил председателем Государственной таможенной службы генерального директора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.
В мае Кабинет Министров назначил заместителем председателя Таможенной службы Владислава Суворова.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Средства «лопнувших» банков пустят на покупку ОВГЗ: нужны деньги для расчета с вкладчиками
|Госбанки старались удержать курс на фоне кадрового скандала в Нацбанке, но не смогли - доллар подорожал
|Шоу должно продолжаться. Почему олигархи разрешили Зеленскому начать игру в деолигархизацию
|Рада приняла в 1-м чтении «ресурсный законопроект» с повышением ставок отдельных налогов и рентных платежей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Россия запретила ввоз из Украины мороженного, газировки, макарон и ряда других продуктов
|Рынок новых коммерческих авто в Украине в июне вырос почти вдвое
|Кабмин объявил конкурс на должность председателя Таможни
|Витренко просит суд остановить предписание НАПК о его увольнении
|Цены на бензин и автогаз 2 июля продолжили рост на АЗС
|lifecell заявляет о несоответствии норм «ресурсного» законопроекта меморандуму о развитии 4G связи
Это интересно
|Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре военных
|В GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5 и The Sims 4 могут скрываться майнеры криптовалюты. Avast обнаруживает такое ПО в пиратских копиях игр
|Мощный мотор и полуавтопилот: представлен обновленный Volkswagen Polo GTI
|Google и Microsoft не стали продлевать шестилетнее «соглашение о ненападении»
|Apple открыла официальный офис в Украине
|Обновленный Audi e-tron сможет проезжать без подзарядки 600 км
|Samsung освоит массовое производство 3-нм изделий не ранее 2024 года