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lifecell заявляет о несоответствии норм «ресурсного» законопроекта меморандуму о развитии 4G связи
Мобильный оператор lifecell заявляет о том, что "ресурсный" законопроект №5600 нарушает обязательства, принятые на себя государством в момент подписания меморандума о развитии связи 4G с украинскими мобильными операторами.
"Считаем, что государство должно придерживаться своих обещаний, поскольку операторы свои выполняют, активно разворачивая покрытие по всей Украине. Любые вопросы изменения подходов к расчету рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) могут рассматриваться только в контексте разработки и внедрения методики расчета рентной платы за пользование радиочастотным спектром, как это предусмотрено законом "Об электронных коммуникациях", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе lifecell.
По мнению lifecell, внесение изменений в Налоговый кодекс, результатом которых является повышение налоговой нагрузки на участников отрасли телекоммуникаций, полностью противоречит меморандуму, подписанному между правительством Украины и операторами с участием президента Украины, где государство взяло на себя обязательства "обеспечения государственной поддержки в части прогнозируемости и ограничения налогового регулирования".
Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект с поправками в Налоговый кодекс и другие законы №5600 ("ресурсный" законопроект) об индексации отдельных налоговых ставок и повышении рентных платежей.
Законопроект в первом чтении поддержали 264 народных депутата при необходимых 226 голосах.
Законопроект, в частности, предлагает установить ограничения для крупных налогоплательщиков на перенос убытков прошлых периодов, ограничить права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запретить выезд за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сократить предельные сроки регистрации плательщиками НДС налоговых накладных и срок на включение налоговой накладной в состав налогового кредита.
Ранее Союз украинских предпринимателей (СУП), Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham) раскритиковали данный законопроект и призывали народных депутатов отказаться от его поддержки.
Министерство цифровой трансформации Украины не поддерживает индексацию рентной платы за РЧР.
О несоответствии "ресурсного" законопроекта меморандуму о развитии 4G-связи заявил также оператор "Vodafone Украина".
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