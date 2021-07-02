Операторы игорного рынка уплатили за лицензии около ₴900 миллионов - эксперт

Поступления в госбюджет от оплаты лицензий операторами игорного рынка с начала года составили около 900 млн грн, однако налоговых поступлений от игорного бизнеса в этом году не было и до конца этого года уже и не будет.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом в ходе круглого стола: "Государственная политика в сфере азартных игр: главные результаты первого полугодия 2021 года" сказал первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Борис Баум.

"На сегодняшний день поступило в бюджет порядка 900 млн грн лицензионных платежей. Минфином было запланировано поступлений налоговых платежей около 6-7 млрд грн. К сожалению налоговые поступления напрямую зависят от того, когда будут приняты изменения в Налоговый кодекс Украины. Налоговых поступлений в этом году уже не будет по причине того, что налоговые изменения не приняты", - сказал Баум.

Он отметил, что если изменения будут приняты осенью, тогда можно рассчитывать на то, что с 1 января 2022 года будут введены все налоги и уже можно ожидать налоговых поступлений от игорного бизнеса порядка 5-7 млрд грн.

Как сообщал Укринформ, легализация игорного бизнеса должна была принести государственному бюджету 7,4 млрд грн в текуще году. В начале июня 2021 года Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект №2713-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей».

Законопроектом устанавливается порядок и ставки налогообложения деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей. Предлагается установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуска и проведения лотерей - 10%.

Кроме налога на доход, законопроектом предусматривается, что субъекты хозяйствования будут платить также налог на прибыль по общей ставке 18%.

При осуществлении организаторами азартных игр иной деятельности предусматривается начисление и уплата ими налога на прибыль по базовой (основной) ставке налога.

В то же время проектом закона предусматривается, что крупные выигрыши (более восьми минимальных заработных плат) подлежат обложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором, что будет дополнительным стимулом для выведения из тени рынка игорного бизнеса, ведь на сегодняшний день предусмотрено налогообложение всех выигрышей независимо от суммы.

Данный законопроект направлен на сбалансирование лицензионных платежей и налоговой нагрузки на рынок игорного бизнеса, что будет способствовать привлечению инвестиций в Украину, вытеснение нелегального рынка легальными видами деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.