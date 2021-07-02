Финансовые новости
- |
- 02.07.21
- |
- 17:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За I полугодие в общий фонд госбюджета заимствовали 257,8 миллиарда гривень
15:55 02.07.2021 |
За январь-июнь 2021 государственные займы в общий фонд государственного бюджета составили 257,8 млрд грн или 76,6% от запланированных на этот период.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Фактические государственные займы в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2021 года составили 257,8 млрд грн или 76,6% от запланированных на этот период", - говорится в сообщении.
От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 211,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 59,7 млрд грн (1,7 млрд долл. и 409,9 млрд евро). Из внешних источников привлечено 46,4 млрд грн.
При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2021 года составили 231,0 млрд грн (100,0% плана), платежи по обслуживанию - 74,0 млрд грн (94,5% плана).
Как сообщал Укринформ, фактические государственные займы в общий фонд государственного бюджета 2020 года составляли 621,5 млрд грн, или 93,8% от запланированных на этот период.
В общий фонд государственного бюджета за первое полугодие 2021 года поступило 505,9 млрд грн или 104,9% от плана на отчетный период.
По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 291,0 млрд грн (план на январь-июнь выполнен на 106,2%), Государственная таможенная служба - 174,6 млрд грн (выполнение составило 104,8%) .
По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-июнь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 558,4 млрд грн или 92,6% от запланированных на отчетный период. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга, субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с планом на основании платежных поручений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госбанки старались удержать курс на фоне кадрового скандала в Нацбанке, но не смогли - доллар подорожал
|Шоу должно продолжаться. Почему олигархи разрешили Зеленскому начать игру в деолигархизацию
|Рада приняла в 1-м чтении «ресурсный законопроект» с повышением ставок отдельных налогов и рентных платежей
|Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Витренко просит суд остановить предписание НАПК о его увольнении
|Цены на бензин и автогаз 2 июля продолжили рост на АЗС
|lifecell заявляет о несоответствии норм «ресурсного» законопроекта меморандуму о развитии 4G связи
|Операторы игорного рынка уплатили за лицензии около ₴900 миллионов - эксперт
|За I полугодие в общий фонд госбюджета заимствовали 257,8 миллиарда гривень
|С 25 июня по 2 июля средняя цена сжиженного газа в оптовом сегменте поднялась на 1000 грн/т
Это интересно
|Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре военных
|В GTA V, NBA 2K19, Far Cry 5 и The Sims 4 могут скрываться майнеры криптовалюты. Avast обнаруживает такое ПО в пиратских копиях игр
|Мощный мотор и полуавтопилот: представлен обновленный Volkswagen Polo GTI
|Google и Microsoft не стали продлевать шестилетнее «соглашение о ненападении»
|Apple открыла официальный офис в Украине
|Обновленный Audi e-tron сможет проезжать без подзарядки 600 км
|Samsung освоит массовое производство 3-нм изделий не ранее 2024 года