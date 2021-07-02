За I полугодие в общий фонд госбюджета заимствовали 257,8 миллиарда гривень

За январь-июнь 2021 государственные займы в общий фонд государственного бюджета составили 257,8 млрд грн или 76,6% от запланированных на этот период.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Фактические государственные займы в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2021 года составили 257,8 млрд грн или 76,6% от запланированных на этот период", - говорится в сообщении.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 211,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 59,7 млрд грн (1,7 млрд долл. и 409,9 млрд евро). Из внешних источников привлечено 46,4 млрд грн.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2021 года составили 231,0 млрд грн (100,0% плана), платежи по обслуживанию - 74,0 млрд грн (94,5% плана).

Как сообщал Укринформ, фактические государственные займы в общий фонд государственного бюджета 2020 года составляли 621,5 млрд грн, или 93,8% от запланированных на этот период.

В общий фонд государственного бюджета за первое полугодие 2021 года поступило 505,9 млрд грн или 104,9% от плана на отчетный период.

По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 291,0 млрд грн (план на январь-июнь выполнен на 106,2%), Государственная таможенная служба - 174,6 млрд грн (выполнение составило 104,8%) .

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-июнь 2021 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 558,4 млрд грн или 92,6% от запланированных на отчетный период. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга, субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с планом на основании платежных поручений.