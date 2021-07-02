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Рост в базовых отраслях экономики Украины замедлился в четыре раза
14:05 02.07.2021 |
В мае 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) вырос на 4,1% г/г. Это значительно ниже, чем в апреле, когда он вырос на 18,3% на фоне обвала прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Макроэкономический и монетарный обзор НБУ за июнь 2021 года.
Как отмечается в обзоре, замедление произошло из-за определенного исчерпания эффекта базы сравнения (в прошлом году именно с мая началось смягчение карантинных ограничений и возобновление работы большинства отраслей). В мае прошлого года индекс упал на 8,7%.
По данным НБУ, сохранялось падение в животноводстве и пищевой промышленности вследствие дальнейшего отражения более низких прошлогодних урожаев и глубокого спада в производстве табачных изделий. Снизились объемы производства в энергетике.
В то же время экономическая активность поддерживалась высоким потребительским спросом, определенным оживлением инвестиционной деятельности и благоприятной внешней конъюнктурой. Так розничная торговля росла высокими темпами (22,7% г/г), стремительно увеличивался пассажирооборот, отметили в НБУ.
Высокий внешний спрос на руды, а также наращивание добычи угля обусловили ускорение роста добывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность выросла за счет отраслей, и направленных на удовлетворение потребительского спроса (текстильная, производство мебели и т. п) и инвестиционного (машиностроение), и внешнего (металлургия и химия). В целом рост промышленности составил 5,4% г/г, говорится в обзоре.
Вследствие притормаживание бюджетных расходов на дорожное хозяйство объемы строительных работ сократились (на 8.4% г/г), хотя жилищное строительство росло высокими темпами. Рост производства в добывающей промышленности и металлургии и увеличение перевозок строительных материалов поддержали рост грузооборота. Однако более низкий экспорт зерновых, а также уменьшение импорта нефтепродуктов обусловили спад оптовой торговли, добавили в НБУ.
Напомним, в апреле 2021 года Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%.
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.
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