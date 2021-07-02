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Продажи новых автомобилей в июне выросли на 21%
12:32 02.07.2021 |
Июнь подогрел спрос на рынке новых легковых автомобилей. За месяц 8,8 тыс. новых авто пополнили автопарк Украины, это на 21% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром. К тому же это почти на 36% больше июньского результата доковидного 2019 года.
Относительно результата предыдущего месяца регистрации новых машин выросли на 4 процента.
Наиболее популярной маркой июня стала Toyota (год назад была Renault). Первую строчку рейтинга Тойота заняла с показателем 1296 реализованных авто. Таким образом, относительно прошлого года эта японская марка улучшила свой июньский результат почти на четверть.
На втором месте Renault с показателем 986 авто (-15% к июню 2020 года).
Третье место украинцы отдали Кіа, приобретя 742 новых авто этой марки, что на 10% больше, чем год назад.
Четвертый результат у Skoda - 609 машин (+27% к июню 2020г.).
Замыкает пятерку лидеров - Hyundai, в активе этой марки 441 регистрация новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем годом ранее.
Также в отчетном месяце в десятку самых популярных марок вошли: Nissan - 391 шт. (+68%); VW - 384 шт. (+273%) Peugeot - 383 шт. (+17%); Chery - 369 шт. (+129%); Mitsubishi - 367 шт. (+71%).
Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4 с показателем 547 регистраций.
Всего за первое полугодие в Украине свои первые регистрационные номера получили 48,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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