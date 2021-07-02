«Мотор Сич» и турецкие вертолеты. Как Украина поможет Эрдогану обходить флажки США

Михаил Жирохов / Деловая столица

Конгресс США блокирует контракт на поставку Турцией 60 вертолетов в Пакистан, так как на них стоят американские двигатели.

Несмотря на определенный скепсис в экспертной среде, сотрудничество нашего военно-промышленного комплекса с турецкими коллегами понемногу набирает обороты. 26 июня турецкая государственная авиастроительная компания Turkish Aerospace Industries (TAI) подписала контракт с ПАО «Мотор Сич» на поставку 14 турбовальных двигателей для разрабатываемого TAI перспективного турецкого ударного вертолета тяжелого класса T929 ATAK-II (Ağır Sınıf Taarruz Helikopter). Первые два должны быть поставлены к сентябрю 2022 г., а весь контракт завершен к 2025 г. Эти сроки соответствуют планам турецких вертолетостроителей поднять в воздух прототип АТАК-II в 2023 г.

Хотя тип приобретаемых двигателей в доступных источниках (о контракте много пишет турецкая пресса) не приводится, можно предположить, что речь идет о самом современном двигателе запорожцев - ТВ3-117ВМА-СБМ1В, который прошел полный цикл государственных испытаний и получил международный сертификат. Двигатель этой модификации безотказен в условиях высокогорья - в разреженном воздухе и при перепадах температур.

Конечно, в таком контракте кроме военно-технического аспекта присутствует и серьезная политическая составляющая. Затяжные проблемы Реджепа Эрдогана с США на фоне заигрывания с Путным (чего стоит, например, покупка ЗРК С-400) привели к тому, что, например, серийно производимый сейчас на TAI легкий боевой вертолет Т129 АТАК (по сути лицензионная деривация итальянского вертолета AW129 компании Leonardo Agusta Westland), невозможно экспортировать в третьи страны без разрешения США из-за стоящего на нем американского турбовального двигателя LHTEC T800-4A. А Анкара планировала поставлять этот вертолет как минимум в Пакистан и на Филиппины. И если шесть вертолетов для Филиппин американские конгрессмены со скрипом, но пропустили, то заключенный еще в 2018 г. контракт на 60 машин для Пакистана так до сих пор и не реализован. Как минимум, будущие продажи T929 ATAK-II будут лишены для турок подобного риска.

Для нас же проект T929 ATAK-II представляет огромный интерес на фоне быстрого устаревания парка боевых Ми-24. Ведь, несмотря на определенные успехи «Мотор Сич» с лопастями, усталость металла никто не отменял и довольно скоро мы будем вынуждены искать им замену. И думается, что гораздо лучше, если это будет специализированный вертолет, а не, например, вооруженный вариант Eurocopter, ведь «Апачи» нам вряд ли продадут в обозримом будущем.

Собственно, программа создания 10-тонного боевого вертолета (по сути аналога AH-64 Apache) в Турции стартовала еще в 2017 г. Информации о проекте на сегодня достаточно мало - известно, что на нем будет стоять 30-мм пушка, а большинство бортового оборудования и авионики будет турецкого производства. Еще разработчики говорят, что аппарат будет нести более 1200 кг полезной нагрузки. Также среди плюсов машины турки отмечают лучшую защищенность пилота, улучшенное бронирование, более современную электронику, пониженную заметность машины и большое разнообразие подвесного вооружения. В перспективе он должен заменить упомянутый выше Т129 АТАК.

В контексте сотрудничества Украины и Турции в военно-технической сфере стоит вспомнить и проект тяжелого ударного беспилотника Akıncı от Baykar Defence, где на этапе испытательных полетов первого прототипа использовался двигатель украинского производства АИ-450Т. И хотя нынче турецкая сторона говорит об использовании в серийных аппаратах собственного двигателя PD-222, однако какая-то часть машин все-таки оснащена нашими двигателями - ведь для чего-то в 2018-2020 гг. турецкий производитель купил как минимум 12 АИ-450Т.

Что же до перспектив углубления ВТС, стоит понимать - технологий, которые мы можем предложить Турции, армия которой вооружена по западным стандартам с упором на собственные разработки, не так уж много. А попытки наладить совместное производство или просто развернуть отверточную сборку турецких образцов вооружений для украинской армии пока ничем не закончились. Уже почти никто не вспоминает о проекте разворачивания лицензионной сборки в Украине «Байрактаров». Возможно, турки просто не захотели бороться с нашей бюрократией. Да оно им и не особо нужно - на покупку убийцы российских «Панцирей» уже стоит очередь. В частности, на прошлой неделе в Анкару прибыла серьезная делегация во главе с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом. Основным объектом для посещения латвийских военных было предприятие Baykar, где производят Bayraktar TB2.