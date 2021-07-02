Индекс ожиданий деловой активности в июне вырос до 51,6 с 50,5 в мае

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины, в июне вырос до 51,6 с 50,5 в мае.

Об этом свидетельствуют результаты опроса предприятий, проведенного Национальным банком Украины и обнародованного на сайте регулятора.

"В июне предприятия в большинстве секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, оптимистично оценили результаты своей деятельности: секторальные индексы предприятий строительства, промышленности и сферы услуг превышали нейтральный уровень. В то же время ожидания предприятий торговли остаются пессимистичными третий месяц подряд", - отмечается в сообщении.

В частности, предприятия промышленности улучшили оценки деловой активности на фоне благоприятной внешней конъюнктуры: в июне индекс вырос до 52,5 с 50,8 в мае. Респонденты существенно улучшили свои ожидания относительно объема произведенной продукции и сохраняют позитивные настроения по увеличению объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.

НБУ указал, что предприятия сферы услуг также улучшили оценки своих экономических результатов: секторный индекс вырос в июне до 52,3 с 50,7 в мае. Респонденты ожидают улучшения по всем показателям своей деятельности, больше всего - рост объемов предоставляемых услуг и заказов в процессе исполнения.

Отмечается, что предприятия строительства существенно улучшили оценки по результатам своей деятельности. В июне секторный индекс вырос до 58,1 с 49,4 в мае, что является самым высоким показателем среди всех секторов. Респонденты имеют высокие оценки по объему строительства и новых заказов, а также впервые после сентября 2019 года ожидают увеличения численности работников, говорится в сообщении.

В то же время предприятия торговли пессимистично оценивают результаты своей деятельности: секторный индекс в июне снизился до 48,2 с 49,9 в мае и третий месяц подряд находится ниже нейтрального уровня. Респонденты ухудшили ожидания по всем показателям деятельности предприятий, в частности по объему товарооборота, объему закупки товаров для продажи, численности работников.

По информации НБУ, большинство предприятий торговли и в дальнейшем настроены на снижение торговой маржи.

Согласно сообщению, предприятия всех секторов продолжают ожидать роста цен на свою продукцию и услуги на фоне подорожания сырья, роста закупочных цен и цен поставщиков. Кроме того, все предприятия, кроме сферы торговли, не ожидают увеличения общей численности работников.

Ежемесячный опрос проводился с 3 по 22 июня 2021 года. В нем приняли участие 316 предприятий. Среди опрошенных предприятий 42,1% - компании промышленности, 28,8% - сферы услуг, 24,4% - торговли, 4,7% - строительства. 36,1% респондентов - крупные предприятия, 32% - средние, 32% - малые.

