Сбережения украинцев в I кв. сократились на 83,4 млрд грн -Госстат

По ее данным, номинальные доходы населения за этот период выросли на 11,2%.
Реальные располагаемые доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, увеличились на 1%.
Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 18010 грн, что на 1955 грн больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Расходы населения увеличились на 15,2%.
Доходы и расходы населения Украины в январе-марте 2021г:
|январь-март 2021г., млн. грн
|январь-март 2021г. к январю-марту 2020г., %
|Доходы населения - всего
|983 569
|111.2
|Заработная плата
|475 748
|108.1
|Прибыль и смешанный доход
|151 464
|111.8
|Доходы полученные от собственности
|15 799
|73.5
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|340 558
|118.7
|в том числе:
|социальная помощь
|171 603
|113.1
|другие текущие трансферты
|51 812
|116.8
|социальные трансферты в натуре
|117 143
|128.9
|Расходы и сбережения населения – всего
|983 569
|111.2
|Приобретение товаров и услуг
|948 664
|115.3
|Доходы от собственности, оплаченные
|11 127
|92.8
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|107 203
|117.1
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|78 460
|107.6
|взносы на социальное страхование
|1 003
|120.7
|другие текущие трансферты
|27 740
|156.1
|Накопление нефинансовых активов
|–15 011
|x
|Прирост финансовых активов
|–68 414
|x
|из них:
|прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах
|3 411
|15.1
|сбережения в иностранной валюте
|11 625
|112.3
|займы, полученные за исключением погашенных
|7 602
|129.1
|Расходы
|1 066 994
|115.2
|Сбережения
|–83 425
|x
|Располагаемый доход
|748 096
|108.5
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в январе-марте 2021г
|январь-март 2021, %
|январь-март 2020, %
|Заработная плата
|48.4
|49.8
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|34.6
|32.5
|Прибыль и смешанный доход
|15.4
|15.3
|Доходы от собственности, полученные
|1.6
|2.4
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в январе-марте 2021г
|январь-март 2021, %
|январь-март 2020, %
|Приобретение товаров и услуг
|96.5
|93
|Текущие налоги на доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|10.9
|10.4
|Доходы от собственности
|1.1
|1.4
|Прирост накоплений
|-8.5
|-4.8
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.
Данные: Госстат