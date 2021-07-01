Таможня на ₴16 миллиардов перевыполнила план поступлений за первое полугодие

Государственная таможенная служба за январь-июнь текущего года выполнила план поступлений на 108% и перечислила в госбюджет 207,5 млрд грн (при запланированном показателе - 191,5 млрд грн).

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

Таким образом, отметили в Гостаможслужбе, план перевыполнен почти на 16 млрд грн.

В частности, в общий фонд Гостаможслужба перечислила 174,6 млрд грн, в специальный фонд - 32,9 млрд грн.

За 6 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления таможенных платежей увеличились на 57,3 млрд грн, или на 38%.

В то же время в соответствии с Законом Украины от 29 апреля 2021 года № 1434-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» на июнь план поступлений был увеличен на 1,2 млрд грн.

При этом в июне 2021 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в бюджет Украины 37,3 млрд грн (при запланированных 33,6 млрд грн) и выполнила план на 111%, перечислив 3,7 млрд грн свыше плана.

Как сообщал Укринформ, в мае таможни перечислили в бюджет 27 млрд грн, что составляет около 85,2% от плана.