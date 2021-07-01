Государственная таможенная служба перешла в формат единого юридического лица

Государственная таможенная служба Украины с 1 июля 2021 года начинает работу в формате единого юридического лица.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Отмечается, что обеспечение функционирования Государственной таможенной службы Украины в формате единого юридического лица предусмотрено Указом Президента Украины от 8 ноября 2019 года № 837 «О безотлагательных мерах по проведению реформ и укреплению государства» и Меморандумом об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

Этот механизм необходим для обеспечения возможности централизованной разработки политики ведомства, унифицированной организационной направленности, стратегического и оперативного планирования и исследования соблюдения законодательства, объясняет кадровый департамент Гостаможслужбы.

Во исполнение этой задачи созданы 26 таможен как обособленных подразделений Гостаможслужбы по административно-территориальному устройству Украины. Функционирование Гостаможслужбы в формате единого юридического лица усилит надзор аппарата Гостаможслужбы за стратегическими направлениями, с применением концепции делегирования полномочий для принятия решений.

На сегодняшнй день оптимизированы и централизованы подходы к системе отбора кадров, системе стратегического управления в сфере таможенного дела, информационной политике, формированию эффективной коммуникации в сфере борьбы с коррупцией.

Комплектование личного состава в таможнях как обособленных подразделениях Гостаможслужбы происходит по результатам проведения тщательных проверочных мероприятий в отношении таких лиц на принципах профессионализма и добропорядочности, с соблюдением действующего законодательства о труде и государственной службе, сообщает Департамент управления персоналом Гостаможслужбы.

Как сообщал Укринформ, 18 декабря 2018 года Кабинет Министров принял решение о создании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем разделения Государственной фискальной службы. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.