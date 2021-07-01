С 1 июля украинские предприниматели получают упрощенный режим доставки посылок в ЕС

Украинские предприниматели с 1 июля 2021 года получают упрощенный режим доставки посылок в страны Европейского Союза.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба АО "Укрпочта".

Отмечается, что новые правила касаются прежде всего налогообложения товаров, отправляемых в посылках для физических лиц. Отныне ключевые торговые платформы мира могут выступать налоговым агентом продавцов, в том числе и продавцов из Украины. Благодаря этому для последних существенно упростится процедура оформления отправлений в страны ЕС и при условии правильного оформления отправления существенно сократится время прохождения таможенного контроля.

В Укрпочте объясняют, что ключевые маркетплейсы, такие как Etsy, eBay, Wish, Amazon и другие, будут самостоятельно начислять НДС на проданный товар, который отправляется в Европу, и непосредственно рассчитываться с налоговыми органами стран доставки. Для украинских предпринимателей это означает, что все посылки в направлении Европы с товарами стоимостью до 150 евро, которые пройдут правильное оформление в личном кабинете Укрпочты, будут максимально оперативно доставляться и автоматически проходить таможню. То есть растаможка посылки, оформленной по новым правилам, займет несколько секунд. Ранее таможенное оформление посылок могло занимать от одного дня до недели в зависимости от загруженности инспекторов таможни.

В компании отмечают, что при оформлении таким образом не будет начислено никаких дополнительных сервисных сборов ни со стороны таможни, ни со стороны принимающей стороны. Если посылки будут оформлены не по такому алгоритму, или стоимость товара превышает 150 евро, с отправителя будут взиматься дополнительные сервисные сборы со стороны почты в странах ЕС.

При условии правильного оформления все посылки, отправленные через Укрпочту, будут проходить специальный упрощенный таможенный режим.