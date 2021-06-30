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ЕС продлил пошлины на импорт стали на три года
Европейская комиссия продлила на три года - до 30 июня 2024 года - действие заградительной пошлины на импорт 26 видов металлопродукции на территорию ЕС. Об этом сообщает Reuters.
Продление пошлин коснется в первую очередь импортеров из Китая, Индии, России, Южной Кореи, Турции и Украины, говорится в сообщении.
Пошлина в 25% взымается с импорта после полного исчерпания установленных глобальных или индивидуальных тарифных квот. Еврокомиссия оставила механизм использования тарифных квот без изменений.
Украина имеет индивидуальные тарифные квоты по 11 видам металлопродукции.
Из них по девяти видам действует режим ограниченного или полного доступа к дополнительным глобальным квотам на импорт.
По отношению к двум видам действует режим запрета на использование глобальных квот после исчерпания индивидуальных.
Еврокомиссия начала расследование в отношении возможного продления квот на импорт стали в марте текущего года.
Основанием стало обращение 12 стран ЕС продлить срок действия защитных мер с июля 2021 года. Причина обращения - давление через импорт стали из третьих стран, что наносит ущерб местным металлургическим компаниям.
С июля 2020 года в ЕС действует новый механизм применения квот на импорт стали. Все индивидуальные квоты распределяются не по годовому, а по квартальному принципу. После исчерпания квоты импорт стали в ЕС облагается пошлиной в размере 25%.
Тарифные квоты, как индивидуальные, так и глобальные, действуют по квартальным принципу распределения. Сохраняется также механизм переноса неиспользованных объемов квоты с предыдущего квартала к следующему. Указанный механизм действует исключительно в пределах одного периода, и объемы тарифных квот, которые не были использованы в последнем квартале предыдущего периода, на следующий период не переносятся.
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