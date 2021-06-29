Потребительские настроения украинцев снова ухудшились

Индекс потребительских настроений в Украине в мае 2021 года составил 71,3 п., что на 5,9 п. ниже, чем в апреле. Сокращение индикатора связано со снижением экономических ожиданий.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения вырос и составляет 64,8, что на 4,8 п. выше показателя апреля. Составляющие этого индекса претерпели такие изменения: индекс текущего личного материального положения составил 57,6, что на 2,3 п. выше уровня этого индекса в апреле; индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 7,4 п. и установился на отметке 72,1.

Индекс экономических ожиданий в мае значительно снизился и составляет 75,6, что на 13,0 п. ниже от уровня этого индекса в апреле.

В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 4,6 п. и составляет 143,9. Индекс инфляционных ожиданий увеличился на 5,2 п. и составляет 190,2. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 9,0 п. и составляет 136,2.

"В мае наибольшую положительную динамику имел индекс целесообразности делать крупные покупки. С ослаблением карантинных ограничений потребители стремятся реализовать отложенный спрос", - комментируют аналитики Info Sapiens.