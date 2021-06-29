Задолженность по зарплате в Украине в мае 2021 г. сократилась на 6,1% - Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в мае текущего года сократилась на 6,1%, с начала года – выросла на 28,3%, и на 1 июня 2021 года составила 3,351 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

По ее данным, сумма задолженности по зарплате на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на эту же дату составила 166,1 млн грн.

Как сообщило статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в мае-2021 года зафиксировано в Луганской (на 73,7%), Волынской (на 49%), Львовской (на 21,7%), Донецкой (на 17,5%), Кировоградской (на 9,5%) и Черниговской (на 2,9%) областях.

При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в Хмельницкой (на 36,8%), Закарпатской (на 19,8%), Черкасской (на 14,5%), Херсонской (на 12,7%), Запорожской (на 12,6%), Ивано-Франковской (на 11,7%), Винницкой (на 11,3%), Житомирской (на 10,5%), Ривненской (на 8,3%), Днепропетровской (на 7,4%), Киевской и Тернопольской (на 6,4%), Одесской (на 5,2%) областях и Киеве (на 0,7%).

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в мае 2021 года задолженность по выплате заработной платы возросла в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 21,9% (до 17,93 млн грн), финансовой и страховой деятельности - на 20% (до 0,23 млн грн), сельском хозяйстве – на 12,9% (до 74,52 млн грн), в сфере операций с недвижимостью – на 12,5% (до 41,04 млн грн), образовании на 12,5% (до 20,59 млн грн), на предприятиях оптовой и розничной торговли - на 11% (до 40,26 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 7% (до 274,27 млн грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 4,8% (до 193,72 млн грн), в сфере информатизации и телекоммуникаций – на 4,2% (до 15,91 млн грн), строительстве – на 2,4% (до 84,14 млн грн).

При этом в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха задолженность по зарплате сократилась на 10% (до 1,74 млн грн), в промышленности – на 9,6% (до 2,506 млрд грн), в сфере временного размещения и организации питания на 7,7% (до 1,89 млн грн), здравоохранении - на 3,7% (до 69,72 млн грн), госуправления, обороны и обязательного соцстрахования – на 2,3% (до 5,38 млн грн).

Официальный курс на 29 июня – 27,3964 грн./$1