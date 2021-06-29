Транспортные предприятия Украины за 5 мес.-2021 увеличили перевозку грузов на 3,7% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-мае 2021 года увеличили перевозку грузов на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 237,5 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 0,4% - до 113,2 млрд ткм.

Согласно статданным, железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт в январе-мае 2021 года перевезено 122,1 млн тонн грузов, что на 1,9% больше, чем в январе-мае 2020 года. Автомобильным было перевезено 80,3 млн тонн (+13,3%), водным – 1,6 млн тонн (-6,4%), трубопроводным – 33,5 млн тонн (-8,6%), авиационным – 0,03 млн тонн (+0,8%).



Грузовые перевозки в Украине в январе-мае 2021 года: