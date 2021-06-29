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Транспортные предприятия Украины за 5 мес.-2021 увеличили перевозку грузов на 3,7% - Госстат
16:29 29.06.2021 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-мае 2021 года увеличили перевозку грузов на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 237,5 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 0,4% - до 113,2 млрд ткм.
Согласно статданным, железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт в январе-мае 2021 года перевезено 122,1 млн тонн грузов, что на 1,9% больше, чем в январе-мае 2020 года. Автомобильным было перевезено 80,3 млн тонн (+13,3%), водным – 1,6 млн тонн (-6,4%), трубопроводным – 33,5 млн тонн (-8,6%), авиационным – 0,03 млн тонн (+0,8%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-мае 2021 года:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-маю 2020 года
|млн т
|в % к январю-маю 2020 года
|Транспорт всего
|113202,2
|100,4
|237,5
|103,7
|железнодорожный
|70468,7
|101,1
|122,1
|101,9
|автомобильный
|17368,6
|103,7
|80,3
|113,3
|водный
|1103,4
|98,4
|1,6
|93,6
|трубопроводный
|24126,3
|96,3
|33,5
|91,4
|авиационный
|135,2
|96,9
|0,03
|100,8
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