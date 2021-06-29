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В Минагро спрогнозировали наполнение госбюджета после открытия рынка земли
08:48 29.06.2021 |
При продаже земли украинцами государство будет получать 1% от сделки как пошлину. В связи с тем, что не ожидается массовых продаж, на первом этапе государственный бюджет пополнится ориентировочно на 500 млн грн.
Такие прогнозы в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" озвучил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Укринформ.
Он отметил, что собственники земли поддерживают открытие рынка, но это не значит, что они планируют продавать свои паи.
"Мы делали опрос землепользователей и собственников земли. И 90% ответили, что они за то, чтобы иметь право. В то же время не более 7% готовы продавать. То есть люди хотят иметь право, но не будет массовой продажи", - сказал Высоцкий.
В связи с тем, что на продажу земли площадью более 2 га все эти годы действовал мораторий, в Украине еще не установилась цена на землю.
"Цену реальную сложно сказать, потому что у нас 30 лет рынка не было. Но если мы возьмем такой индикатив, как аренда, то аренда выросла. Если брать в гривне, то за 30 лет - более чем в 20 раз. За последние 8-10 лет - выросла в 10 раз. Сейчас в среднем по Украине аренда составляет 3-4 тыс. грн., а 10 лет назад это было 300-400 грн ", - сообщил замминистра.
На первом этапе открывается рынок прежде всего на паи, их размеры 3-7 га. Стоимость среднего пая прогнозируется на уровне 200 тыс. грн, добавил Высоцкий.
При этом в государственный бюджет крупных поступлений не ожидается.
"В госбюджет вообще деньги не пойдут. Это же частная собственность. Это деньги одних людей будут поступать другим. И там только 1% сбор, пошлина, ну, это копейки. Мы оцениваем, что не более, чем 1 млн га будет продано в первый период. Массовой продажи не будет", - пояснил замминистра.
По подсчетам Высоцкого, госбюджет от продажи 1 млн га пополнится на 500 млн грн.
"Посчитаем. 1 млн га продадут. В среднем - 50 тыс. грн за га, значит, общая сумма всех сделок - 50 млрд грн. От них 1% пошлины - это 500 млн грн. В масштабах нашего госбюджета (он почти триллион гривень ) это все же не будет главной статьей его наполнения", - предположил он.
Как сообщалось, в Украине 33 млн га земли находится в частной собственности, от 5 млн га - в коммунальной, государственной собственности. Рынок земли, который открывается 1 июля, предусматривает приобретение и продажу исключительно частной земли. На покупку государственных или коммунальных земель наложен бессрочный запрет, их можно только сдавать в аренду.
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