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В Минагро рассказали, распространяется ли рынок земли на прифронтовые территории
08:41 29.06.2021 |
На рынке земли, стартующем 1 июля, могут реализовываться только частные земли подконтрольной Украине территории.
Как передает Укринформ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
"Линия столкновения и временно оккупированная территория - там мораторий. Эти земли нельзя будет продавать и покупать до полного освобождения. А частные земли на территории, которую контролирует Украину, можно продавать", - сказал Высоцкий.
Причем нет никаких ограничений даже для зон, прилегающих к линии столкновения. Частник может продать свой участок земли и на этой территории, если на нее будет покупатель. Но покупатель должен учесть риски, связанные с российской вооруженной агрессией, и возможные последствия.
"Граница - это нулевая отметка на линии столкновения. Просто риски, что может здесь произойти, покупатель берет на себя. Ну, это частная собственность и частный покупатель", - пояснил замминистра.
Как сообщалось, в Украине 33 млн гектаров земли находятся в частной собственности, от 5 млн гектаров - в коммунальной, государственной собственности. Рынок земли предусматривает приобретение и продажу исключительно частной земли. На покупку государственных или коммунальных земель наложен бессрочный запрет, их можно только сдавать в аренду.
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