Уровень теневой экономики в Украине снова вырос до 30%

Уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 п.п. больше показателя 2019 года (27%).

Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики.

"Усложнение условий экономической деятельности, вследствие введения противоэпидемических мероприятий в Украине и мире, вызвали естественное желание субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов (на фоне существенного роста убытков в экономике из-за временных, но непрогнозируемых во времени, ограничений деловой активности), что и привело к росту тенизации экономики", - говорится в сообщении.

Два из четырех методов, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с 2019 годом:

* метод убыточности предприятий - на 7 п. п. 1 (до 27% от объема официального ВВП),

* монетарный метод - на 1 п. п. (до 31% от объема официального ВВП).

Два метода показали уменьшение уровня теневой экономики:

* метод "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" - на 3 п. п. (до 22% от объема официального ВВП);

* электрический метод - на 2 п. п. (до 23% от объема официального ВВП).

Напомним, уровень теневой экономики в январе-сентябре 2020 года составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 п. п. больше показателя января-сентября 2019 года.