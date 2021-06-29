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ЕС дал согласие на подписание с Украиной соглашения об «открытом небе»
Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве.
Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".
"Сегодня Совет ЕС дал "зеленый свет" для подписания трех соседских соглашений в сфере авиации - с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром. Эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, способствующие торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию", - говорится в заявлении.
Соглашения отменяет рыночные ограничения и объединяют эти страны с внутренним авиарынком ЕС, поскольку предполагается, что эти страны перейдут на европейские стандарты и правила в сфере авиаперевозок.
"Подписание всех четырех соглашений ожидается осенью 2021 года. Каждое соглашение после этого должно быть ратифицировано каждой страной-членом, ЕС и третьей стороной", - добавляют в коммюнике.
Отмечается, что решение относительно Украины, Армении и Катара позволяет предварительное применение соглашений до того, как будут завершены все необходимые процедуры для их вступления в силу.
"Очень рад в связи с утверждением Советом ЕС Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое так долго ждали и, надеюсь, скоро подпишут. Это соглашение интегрирует Украину в единый авиарынок Европы, гарантирует высокие стандарты безопасности и создаст преимущества и для путешественников, и для авиаиндустрии", - прокомментировал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.
Соглашение имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие - снизить цены на билеты.
Соглашение парафировали еще в 2013 году, однако оно до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара. Подписание ожидалось 11 февраля в Брюсселе, но в начале февраля в Офисе президента заявили, что подписание сорвалось.
8 апреля Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании соглашения.
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