Глава ГФС - Гетманцеву: Блокировка «серых» сайтов-торговцев пидакцизом законами не урегулирована

Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник заявил, что закрытие веб-сайтов, через которые осуществляется незаконная реализация подакцизных товаров, не будет эффективным, пока правоохранительные органы не будут иметь законодательного урегулирования этих вопросов.

Как передает Укринформ со ссылкой на ЭП, таким образом глава ведомства отреагировал на публикацию в спецпроекте ЭП "Нет контрабанде", в рамках которого проводилось интервью с председателем Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

В интервью Гетманцев, в частности, заявил, что из-за нелегального рынка табака бюджет недополучает около 12 млрд грн. "Поэтому для меня поступления в бюджет - единственный объективный показатель. Другой - мы должны забить в поиск соответствующий подакцизный товар в интернете и не найти его", - сказал депутат.

"Было бы желание. Хотя я не говорю, что фискалы должны только блокировать сайты. Кстати, они их блокируют - около полсотни сайтов заблокированы по решению судов. То есть механизмы есть, было бы желание", - считает Гетманцев.

В то же время председатель ГФС заявил, что блокирование сайтов, незаконно торгующих подакцизом, законодательно не урегулировано.

"На сегодняшний день вопросы прекращения деятельности веб-сайтов, через которые осуществляется незаконная реализация подакцизных товаров, а также привлечения к ответственности их держателей, законодательно не урегулированы. Не определен нормативно и механизм контроля за почтовыми отправлениями подакцизных товаров", - сказал Мельник.

"Государственная фискальная служба по результатам практических наработок в рамках уголовных производств о прекращении работы веб-сайтов, через которые незаконно реализуется спирт, дважды направляла в адрес председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева предложения по рассмотрению возможностей урегулирования указанных проблемных вопросов на законодательном уровне", - добавил глава ГФС.

"Вместе с тем системная работа подразделений ГФС относительно прекращения нелегального производства и реализации алкогольной продукции через розничные торговые точки, Интернет и через операторов почтовой связи дает положительный результат. В текущем году работниками ГФС из незаконного оборота изъято 1908 тонн спирта на сумму почти 350 млн грн и 498 тонн ликеро-водочных изделий на сумму 104 млн грн. Ликвидировано 55 незаконных производств спирта и алкоголя. На основании судебных решений заблокирована работа 121 веб-сайта, которые распространяли фальсифицированные спирт и ликеро-водочные изделия", - добавили в ГФС.