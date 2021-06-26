Госдолг Украины в мае увеличился в долларах на 0,21%, снизился в гривне на 0,69% - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в мае 2021 года увеличился на 0,21% в долларах США до $91,52 млрд и снизился на 0,69% в гривне - до 2,516 трлн грн, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов, обнародованные в пятницу.

Согласно данным Минфина, прямой госдолг в мае этого года в долларовом выражении возрос на 0,16% - до $81,5 млрд, в гривневом - сократился на 0,75%, до 2,241 трлн грн.

В том числе внешний прямой долг в минувшем месяце в долларах вырос на 0,16% - до $45,19 млрд (в гривне снизился на 0,74% - до 1,242 трлн грн).

Гарантированный государством долг в мае в долларовом эквиваленте вырос на 0,7% - до $10,02 млрд, в гривне - снизился на 0,26%, до 275,54 млрд грн, свидетельствуют данные министерства.

Согласно им, с начала 2021 года совокупный госдолг Украины вырос на 1,4% в долларовом эквиваленте и на 17,51% - в гривневом.

По информации Минфина, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга по итогам мая выросла до 36,21%, в гривне - также до 36,21%, в СПЗ - до 13,59%, однако доля обязательств в евро снизилась до 13,39%, в иене - до 0,59%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в мае укрепился до 27,5 грн/$1 по сравнению с 27,75 грн/$1 в апреле, 27,88 грн/$1 - в марте.

