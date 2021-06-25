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ОАСК приостановил действие защитных пошлин против белорусского автопрома
16:40 25.06.2021 |
Окружной административный суд Киева приостановил действие защитных пошлин, введенных решением Межведомственной комиссией по международной торговле против грузового автотранспорта из Беларуси.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение, представленное по жалобе "МАЗ-Украина", уже опубликовано на сайте ОАСК.
По данным "ЕвроПравды" в ближайшие дни будут обнародованы аналогичные решения, принятые по жалобам других импортеров белорусских автомобилей.
Напомним, украинская Межведомственная комиссия по международной торговле решила применить адекватную меру в виде специальной пошлины на уровне 35% относительно импорта в Украину автобусов, троллейбусов, грузовых автомобилей, самосвалов, автомобилей специального назначения происхождением из Республики Беларусь общей стоимостью около 100 млн долларов в год. Решение вступило в силу 22 апреля.
В ответ Беларусь в мае ввела режим спецрегулирования в отношении ряда статей украинского импорта. Под регулирование попали экспортеры керамической плитки, обоев, радиаторов, холодильников, бумаги, ДСП/ДВП, кондитерских изделий, соков и пива. По словам бизнеса, де-факто это означает запрет экспорта таких товаров в Беларусь.
Однако, если ситуация с украинским экспортом в Беларуси остается сложной, то белорусские производители смогли добиться временной отмены действия защитных пошлин.
ОАСК принял решение "приостановить действие решения Межведомственной комиссии по международной торговле N 486/2021/4411-03" Об установлении фактов дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины - предприятий автомобилестроения и применения адекватных мер в ответ "в части введения специальной пошлины в отношении импорта в Украину товара происхождением из Республики Беларусь, импортируемых Обществом с ограниченной ответственностью" с иностранными инвестициями "Торговый дом" МАЗ-Украина".
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