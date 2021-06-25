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Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на $350 миллионов - Шмыгаль
15:58 25.06.2021 |
Кабинет Министров Украины и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов.
Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", - написал глава правительства.
Как говорится в сообщении на Правительственном портале, заключение Соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития для системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" на сумму 350 млн долларов США состоялось в присутствии Премьер-министра Украины.
Соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и старший менеджер портфеля проектов Всемирного банка в Украине Клавдия Максименко.
"Благодаря этим средствам мы сможем реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок. Восстановление экономического роста и модернизация украинской экономики в условиях пандемии требует особых политик и ресурсов. И мы благодарны, что именно сейчас наши партнеры из Всемирного банка помогают Украине и украинскому народу", - подчеркнул Шмыгаль.
Он поблагодарил специалистов Всемирного банка, которые задействованы в реализации различных проектов в Украине, и выразил уверенность, что плодотворный диалог и сотрудничество между Украиной и Всемирным банком в дальнейшем будет развиваться.
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