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Объем е-экспорта в Украине в 2020г составил $450 млн грн - исследование
12:47 25.06.2021 |
Объем украинского электронного экспорта в 2020 году увеличился на 30% и составил $450 млн, при этом большинство украинских платформ электронной коммерции рассчитано исключительно на локального потребителя, констатируется в исследовании украинского рынка е-коммерции Soul Partners, Baker Tilly Украина и Aequo при поддержке USAID.
"Перспективы развития экспортного потенциала электронной коммерции остаются на относительно низком уровне. По результатам проведенного опроса свыше 85% респондентов задекларировали отсутствие экспортных операций с помощью электронной коммерции, в то время как большинство опрошенных предпринимателей крайне заинтересовано в развитии е-экспорта", - считает партнер и руководитель практики Advisory в Baker Tilly Украина Андрей Калиушенко.
Согласно исследованию, украинский электронный экспорт представлен преимущественно через международные платформы, такие как Amazon, Ebay и Etsy, тогда как большинство украинских платформ не предоставляют возможности осуществлять экспортные операции или международную доставку.
Крупнейшим импортером украинских товаров по итогам года стали США, чья доля составила 33% от общего украинского е-экспорта. На втором месте - Россия (16%), далее Великобритания, Германия и Канада (4-7%). При этом треть экспортных операций в Украине приходится на Киев, 10% - Харьков, 8% - Днепр. В структуре экспортных продаж преобладали товары из категорий продуктов питания, одежды и медицинских препаратов.
Крупнейшим логистическим оператором международных отправлений по итогам 2020 года стала "Укрпошта" (65% от общего количества отправлений).
По мнению авторов исследования, основным препятствием для развития е-экспорта является непризнание в ЕС украинских сертификатов соответствия.
"Интеграции рынков помогли бы также имплементация Украиной Соглашения об ассоциации и взаимное признание электронных подписей со странами ЕС", - отметила партнер и руководитель M&A практики Aequo Анна Бабич.
Кроме того, выход на украинский рынок глобальных игроков е-коммерции и расширение функционала PayPal могли бы увеличить потенциал е-экспорта, говорится в исследовании.
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