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Рынок е-коммерции Украины в 2020г вырос до $4 млрд - исследование
12:28 25.06.2021 |
Объем рынка электронной коммерции в Украине в 2020 году вырос на 41% и достиг $4 млрд, что составляет 8,8% от общего объема розничной торговли, следует из исследования Soul Partners, Baker Tilly Украина и Aequo при поддержке USAID.
Согласно исследованию, рынок е-коммерции Украины вырос втрое за последние пять лет и имеет перспективы увеличиться еще вдвое в следующие пять лет.
Как сообщается в материале, доля е-коммерции в ВВП Украины составляет 2,6%. В то же время в Украине низкий уровень трат на е-коммерцию в год в сравнении с другими странами - около $104, что объясняется низкой покупательской способностью населения.
Наиболее развитыми секторами е-коммерции в Украине являются электроника и одежда, однако с каждым годом доля электроники сокращается за счет роста других категорий, отмечается в исследовании.
Так, объем электронной торговли одеждой по итогам 2020 года составил $291 млн, доля онлайн-продаж в структуре розничной торговли одеждой составила 6,8%. Согласно прогнозу, этот показатель достигнет 10% к 2023 году. Наиболее посещаемыми онлайн-магазинами одежды в 2020 году стали Shafa (105,1 млн визитов), Klubok (35,1 млн) и Kloomba (34,9%).
По данным исследования, относительно новой категорией с значительным потенциалом роста на украинском рынке е-коммерции стали продукты, куда также относятся услуги по доставке готовой еды. Так, объем электронной торговли продуктов в прошлом году составил $150 млн грн.
Объем е-коммерции мебели в Украине в минувшем году составил $69 млн и занял 9,2% в структуре розничной торговли. Согласно прогнозу, эта категория торговли вырастет в 1,7 раза в следующие три года. Самыми посещаемыми онлайн-магазинами в прошлом году стали Jysk (18,2 млн), Taburetka (8,6 млн ) и MebelOk (6,7 млн).
Большинство покупок в интернете украинцы совершают на маркетплейсах (63%), остальные - в специализированных онлайн-магазинах. Крупнейшими маркетплейсами в Украине являются Rozetka, Prom, Allo, Bigl и Epicentr.
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