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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина в мае нарастила выплавку стали на 13% к маю-2020, заняв 14-е место в рейтинге Worldsteel

 

Украина по итогам работы металлургических предприятий в мае 2021 года нарастила производство стали на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,851 млн тонн, заняв 14-е место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В мае зафиксировано наращивание выплавки стали к марту-2020 во всех странах первой десятки.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам мая-2021 выглядит следующим образом: Китай (99,450 млн тонн, рост на 6,6% к маю-2020), Индия (9,2 млн тонн, рост на 46,9%), Япония (8,422 млн тонн, рост на 42,2%), США (7,249 млн тонн, рост на 47,6%), РФ (6,560 млн тонн, увеличение на 14%), Южная Корея (5,950 млн тонн, "плюс" 10,5%), Германия (3,475 млн тонн, рост на 35,5%), Турция (3,235 млн тонн, рост на 42,4%), Бразилия (3,160 млн тонн, рост на 40,1%) и Иран (2,550 млн тонн, рост на 7,7%).

Далее следуют Италия (2,210 млн тонн, рост на 18,8%), Тайвань (КНР, 2 млн тонн, рост на 13,5%), Вьетнам (1,945 млн тонн, рост на 48,5%), Украина (1,851 млн тонн, рост на 13%) и Мексика (1,670 млн тонн, "плюс" 44,7%).

В целом в мае текущего года выплавка стали возросла на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 174,376 млн тонн.

За пять месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (473,1 млн тонн, рост на 13,9%), Индия (48,609 млн тонн, рост на 33,6%), Япония (39,951 млн тонн, рост на 9,1%), США (34,773 млн тонн, "плюс" 10,6%), РФ (31,865 млн тонн, рост на 7,9%), Южная Корея (29,297 млн тонн, рост на 6,9%), Германия (17,013 млн тонн, рост на 13,6%), Турция (16,350 млн тонн, рост на 21,2%), Бразилия (14,942 млн тонн, рост на 20,3%) и Иран (12,520 млн тонн, рост на 9,2%).

Далее следуют Италия (10,559 млн тонн, больше на 27,3%), Тайвань (КНР, 9,614 млн тонн, рост на 6,4%), Украина (8,987 млн тонн, "плюс" 8,3%), Вьетнам (8,855 млн тонн, рост на 41,3%) и Мексика (7,754 млн тонн, "плюс" на 10,6%).

В целом за пять месяцев 2021 года 64 страны произвели 837,473 млн тонн стали, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, за 2020 год первая десятка стран-производителей стали выглядела следующим образом: Китай (1 млрд 52,999 млн тонн, рост на 5,2%), Индия (99,570 млн тонн, "минус" 10,6%), Япония (83,194 млн тонн, снижение на 16,2%), РФ (73,4 млн тонн, рост на 2,6%), США (72,690 млн тонн, "минус" 17,2%), Южная Корея (67,121 млн тонн, падение на 6%), Турция (35,763 млн тонн, "плюс" 6%), Германия (35,658 млн тонн, "минус" 10%), Бразилия (30,971 млн тонн, падение на 4,9%) и Иран (29,030 млн тонн, больше на 13,4%).

Далее следовали Украина (20,616 млн тонн, "минус" 1,1%), Тайвань (КНР, 20,570 млн тонн, "минус" 6,3%), Италия (20,2 млн тонн, падение на 12,9%), Вьетнам (19,5 млн тонн, рост на 11,6%) и Мексика (16,854 млн тонн, снижение на 8,3%).

В целом за 2020 год 64 страны произвели 1 млрд 829,140 млн тонн стали, что на 0,9% меньше, чем за 2019 год.
По материалам: ПРАЙМ
 

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