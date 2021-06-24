Рост промпроизводства в Украине в мае-2021 замедлился до 5,4% – Госстат

Промышленное производство в Украине в мае 2021 года выросло на 5,4% по сравнению с маем 2020 года, тогда как в апреле рост составил 13%, марте – 2,1%, а в феврале и январе было зафиксировано падение соответственно на 4,6% и 4%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в минувшем месяце был таким же – 5,4%.

Госстат указывает, что к апрелю этого года промышленное производство снизилось на 3,4%, а с учетом сезонной корректировки – на 3%.

В перерабатывающей промышленности в мае-2021 к маю-2020 рост составил 6,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 8%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован спад на 3,5%.

В целом за пять месяцев Госстат зафиксировал ускорение роста промпроизводства до 2,2% с 1,56% по итогам четырех месяцев. В том числе в перерабатывающей промышленности – на 2,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 2,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 1,2%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее. В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-мае 2021 г:

май 2021г к апрелю 2021г. % май 2021г к маю2020г., % январь-май 2021г к январю-маю 2020г, % Справочно: январь-май 2020 к январю-маю 2019, % Промышленность всего 96,6 105,4 102,2 91,9 Добывающая промышленность и разработка карьеров 104,6 108,0 101,2 93,5 - добыча каменного и бурого угля 101,7 160,9 115,3 74,1 - добыча сырой нефти и природного газа 103,4 96,7 95,2 97,4 - добыча металлических руд 107,6 111,6 105,4 93,9 Перерабатывающая промышленность 95,0 106,3 102,5 90,6 в том числе Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 92,3 86,7 91,1 100,4 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 81,7 118,1 110,1 82,2 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 95,0 122,7 109,0 91,2 Производство кокса и продуктов нефтепереработки. 105,3 99,4 95,6 100,1 Производство химических изделий и химической продукции 85,2 105,8 109,0 110,0 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 87,5 88,1 94,7 106,7 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 100,4 120,1 110,5 89,5 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 99,0 112,2 107,1 84,1 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 97,1 128,5 110,4 78,5 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 110,5 125,5 116,3 77,8 производство электрического оборудования 97,8 138,2 137,6 89,0 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 96,8 124,3 101,1 83,6 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 93,7 127,4 104,1 69,3 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 95,9 133,0 118,9 83,1 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 88,8 96,5 102,9 94,1

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.