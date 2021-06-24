Рост промпроизводства в Украине в мае-2021 замедлился до 5,4% – Госстат

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в минувшем месяце был таким же – 5,4%.
Госстат указывает, что к апрелю этого года промышленное производство снизилось на 3,4%, а с учетом сезонной корректировки – на 3%.
В перерабатывающей промышленности в мае-2021 к маю-2020 рост составил 6,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 8%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха был зафиксирован спад на 3,5%.
В целом за пять месяцев Госстат зафиксировал ускорение роста промпроизводства до 2,2% с 1,56% по итогам четырех месяцев. В том числе в перерабатывающей промышленности – на 2,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 2,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 1,2%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее. В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-мае 2021 г:
|май 2021г к апрелю 2021г. %
|май 2021г к маю2020г., %
|январь-май 2021г к январю-маю 2020г, %
|Справочно: январь-май 2020 к январю-маю 2019, %
|Промышленность всего
|96,6
|105,4
|102,2
|91,9
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|104,6
|108,0
|101,2
|93,5
|- добыча каменного и бурого угля
|101,7
|160,9
|115,3
|74,1
|- добыча сырой нефти и природного газа
|103,4
|96,7
|95,2
|97,4
|- добыча металлических руд
|107,6
|111,6
|105,4
|93,9
|Перерабатывающая промышленность
|95,0
|106,3
|102,5
|90,6
|в том числе
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|92,3
|86,7
|91,1
|100,4
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|81,7
|118,1
|110,1
|82,2
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|95,0
|122,7
|109,0
|91,2
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки.
|105,3
|99,4
|95,6
|100,1
|Производство химических изделий и химической продукции
|85,2
|105,8
|109,0
|110,0
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|87,5
|88,1
|94,7
|106,7
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|100,4
|120,1
|110,5
|89,5
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|99,0
|112,2
|107,1
|84,1
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|97,1
|128,5
|110,4
|78,5
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|110,5
|125,5
|116,3
|77,8
|производство электрического оборудования
|97,8
|138,2
|137,6
|89,0
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|96,8
|124,3
|101,1
|83,6
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|93,7
|127,4
|104,1
|69,3
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|95,9
|133,0
|118,9
|83,1
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|88,8
|96,5
|102,9
|94,1
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.