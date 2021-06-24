Финансовые новости
- |
- 24.06.21
- |
- 16:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
План расходов госбюджета недовыполнен на 36 миллиардов, – Счетная палата
15:46 24.06.2021 |
За 5 месяцев 2021 года не начато выполнение 66 бюджетных программ на сумму более 2,6 млрд грн. В целом план расходов общего фонда государственного бюджета по итогам 5 месяцев не выполнен на 36 млрд грн, или 7%.
Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение госбюджета в январе-мае, передает пресс-служба ведомства.
"За 5 месяцев не начато выполнение 66-ти бюджетных программ на сумму 2,6 млрд грн. Среди них такие важные, как строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины (2,56 млрд грн), национальная программа информатизации (225,8 млн грн), утилизация твердого ракетного топлива (121 млн грн). Причина - затягивание правительства с принятием решений о распределении средств по направлениям (объектам, мероприятиям) и неутверждение паспортов бюджетных программ", - отметил Пацкан.
Он добавил, что в январе-мае также не начато проведение расходов на предоставление субвенций по 9 бюджетным программам на сумму 0,5 млрд грн, что вызвано прежде всего длительным принятием правительством решений по распределений этих субвенций.
Пацкан отметил, что план расходов общего фонда государственного бюджета по итогам 5 месяцев не выполнен на 36 млрд грн, или 7%.
В частности, меньше плана оказались расходы по бюджетным программам:
* Министерства здравоохранения - на 8,4 млрд грн или на 12,5% (из них на проведение вакцинации населения от COVID-19 - 3,7 млрд грн, или 41%, на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения - на 1,8 млрд грн, или 3,5%);
* Министерства обороны - на 3,6 млрд грн, или 7,8% (из них на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования - на 1,7 млрд грн или 13,7%).
В то же время план доходов общего фонда на 5 месяцев перевыполнен на 18,3 млрд грн, или 4,5%. В целом доходы составили 421 млрд грн.
В частности, перевыполнен план поступлений:
* по НДС - на 9,8 млрд грн, или 5,3%;
* по налогу на прибыль предприятий - на 4,7 млрд грн или 8,2%;
* по акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) - на 3,3 млрд грн или в 2,2 раза;
* от рентной платы за пользование недрами - на 3 млрд грн, или 20%.
"В то же время меньше плана поступило акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 2,7 млрд грн или 10,2% и налога и сбора на доходы физических лиц - на 0,8 млрд грн или 1,5%" , - отметил Пацкан.
По данным Счетной палаты, для финансирования общего фонда государственного бюджета за указанный период поступило 193,3 млрд грн, что на 73,4 млрд грн, или 27,5% меньше плана на отчетный период. Это вызвано невыполнением плана поступлений от государственных заимствований и приватизации государственного имущества.
"Недопоступление от государственных внешних заимствований - 64,5 млрд грн, или 64% от плана, а от приватизации государственного имущества - 3,6 млрд грн или 81% от плана", - уточнил Пацкан.
Он также отметил, что государственный долг в январе-мае в результате ревальвации гривни к иностранным валютам снизился на 19,6 млрд грн, или 0,9%. Расходы на его погашение составляли 170,5 млрд грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Зеленский за полтора года не смог найти нового Трубу в ГБР — интервью с Евгением Магдой
ТОП-НОВОСТИ
|Игра без правил. Чем налоговые идеи Кабмина опасны для экономики и бизнеса
|Главные по коррупции. Почему Саакашвили обозвал министра Ткаченко барыгой
|СНБО — прежде всего: Когда «слуги» запретят украинцам оспаривать санкции в судах
|Несемся, но куда? АМКУ Зеленского хочет сократить размер наказания для олигархов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Крупные розничные сети 24 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–50 коп
|План расходов госбюджета недовыполнен на 36 миллиардов, – Счетная палата
|Нефть дешевеет 24 июня в рамках коррекции
|В Раде зарегистрированы еще два законопроекта по развитию индустриальных парков
|Украинский фонд стартапов профинансировал около 200 бизнес-проектов
|Участникам программы «Теплые кредиты» в июне возместили почти ₴50 миллионов
Это интересно
|В сентябре SpaceX Starlink сможет обеспечить спутниковое интернет-покрытие по всей Земле
|Microsoft начала внедрять крупнейшее за десятилетия изменение Office
|В Японии нашли способ снизить стоимость «зеленого» водорода на две трети
|Первая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан провалилась
|В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями
|Джон Макафи заявил об утрате всех сбережений в криптовалютах
|Эксперты научились распознавать дипфейки с 99-процентной точностью