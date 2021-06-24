Украинский фонд стартапов профинансировал около 200 бизнес-проектов

Украинский фонд стартапов за 1,5 года своего существования профинансировал около 200 бизнес-проектов почти на 5 млн долл.

Как передает Укринформ, об этом рассказал заместитель министра трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, сообщает пресс-служба Минцифры.

«Украинский фонд стартапов - это комплексный подход для развития стартап-экосистемы. Это средства на реализацию перспективных проектов, менторская поддержка, акселерационные программы и профессиональное IT-комьюнити. За полтора года деятельности фонда было обработано более 3000 заявок, около 200 стартапов получили финансирование на сумму около 5 млн долларов. Аккредитованы 9 известных украинских и международных акселераторов, которые помогают нашим стартапам делать крутой продукт», - рассказал Борняков.

Он отметил, что все процессы внутри фонда максимально автоматизированы - от подачи заявки до получения грантов. Профессиональный отбор стартапов обеспечивают свыше 80 экспертов фонда. Решение о предоставлении гранта принимает наблюдательный совет, в который входят семь ТОП-представителей IT-экосистемы.

По словам Борнякова, чтобы стартапы могли активно развиваться в Украине и привлекать инвестиции, Минцифры создает специальный правовой и налоговый режим «Дія City». Стать резидентами «Дія City» смогут стартапы, которые будут соответствовать следующим критериям: осуществление определенных законодательством о «Дія City» видов деятельности; 90% доходов - от осуществления этих видов деятельности; зарегистрированы не ранее, чем за 24 месяца до дня подачи заявки; годовой доход не более 7 млн ​​грн. Также для них будут отсутствовать критерии вступления, касающиеся количества работников и средней зарплаты, которые вводятся для действующих игроков.

«Мы хотим, чтобы в Украину заходило больше международных инвесторов, поэтому должны показывать больше деталей об украинском стартап-рынке и продвигать украинские компании на «радар» потенциальных партнеров, клиентов и фондов», - подчеркнул Борняков.

Как сообщалось, Украинский фонд стартапов - это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров. Принимать заявки на получение грантов фонд начал 2 декабря 2020 года. Миссия фонда - содействовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed) с целью повышения их глобальной конкурентоспособности. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе: компании оценивает и выбирает совет независимых инвестиционных экспертов.